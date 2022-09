Junior Niels De Clerck comfortabel aan leiding WestSprint: “Ik concentreer me op zaken waar ik goed in ben”

Dankzij twee vierde plaatsen in etappes van de Keizer der Junioren is Niels De Clerck goed op weg om WestSprint te winnen. In enkele kermiskoersen plus La Philippe Gilbert (8-9/10) probeert hij extra punten te sprokkelen.

“Neen, de nieuwe tussenstand bekijken is niet mijn eerste werk op woensdag”, beweert Niels De Clerck. “In het voorjaar nestelde ik me al in de top drie. Logisch dat je af en toe de tussenstand gaat opzoeken. WestSprint is een heel mooi initiatief. Ik heb het vorig jaar al mogen meemaken. Ik hoop dat ik de leidersplek tot het einde kan vasthouden. Het zou een mooie beloning zijn.”

De pion van EFC-L&R-AGS zette dit seizoen in de sprint een etappe van de Ster van Zuid-Limburg naar zijn hand, won de kermiskoers in Passendale en werd zowel zaterdag (Pittem) als zondag (Koksijde) vierde in ritten van de Keizer der Junioren. Waardoor hij in de tussenstand van WestSprint zijn voorsprong op Bert Bolle opdreef van 12 naar 114 punten.

Daags na de Keizer der Junioren werkte De Clercq zijn eerste dag aan de hogeschool Vives af. “Bachelor elektromechanica”, verduidelijkt de man die binnen de Lead Out Cycling Academy doorschuift naar de beloftenwerking van de fusieploeg. “Enkele weken geleden had ik een goed gesprek met Wim Feys, daarna ook met de andere leden van de staf. Binnen de eigen club naar de beloftenploeg doorstromen was bij de start van dit seizoen een ambitie.”

Meevaller

Wat gelukt is. Voor iedereen was het een beetje afwachten wat het eerste jaar van de samensmelting tussen Gaverzicht-BE Okay en EFC-L&R-Vulsteke zou geven. “Dat eerste seizoen is meegevallen”, benadrukt De Clerck. “Op zich was er voor ons bij de junioren niet veel veranderd. Andere truien, ander en beter materiaal, dat wel. Maar de omkadering bleef zo goed als dezelfde. Een hele grote aanpassing was het niet.”

Bij de overstap naar de beloften krijgt De Clerck onder meer WestSprint-concurrent Bert Bolle als nieuwe ploegmaat. Ook Joppe Herremans, Jean-Baptiste Declercq en Victor Vercouillie zetten in 2023 de stap naar EFC-L&R-AGS. Volgend jaar zal Niels De Clerck mogen proeven van een meerdaagse met een tijdrit. In de Keizer der Junioren was zijn wedstrijd tegen de klok geen meevaller (30ste). Een werkpunt?

“Tijdrijden doe ik graag, maar ik focus er niet op omdat ik denk dat ik er niet veel in kan verbeteren. Ik concentreer me liever op de zaken waar ik wel goed in ben.”