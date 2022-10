Het wielerseizoen van de jeugd in 21 cijfers: de veelbelovende West- Vlaamse wielertoekomst

De 21ste editie van WestSprint leverde opnieuw een wielerseizoen vol onvergetelijke momenten op. Wij bundelden ze in 21 cijfers: van de 0 van Jenthe Verstraete tot de 7.500 van Lani Wittevrongel.

Winnen en toch niet winnen? Jenthe Verstraete(16) deed het dit jaar. De nieuweling uit Ingelmunster won in juli het prestigieuze Critérium Européen des Jeunes in Luxemburg, maar wist dat pas toen hij op de slotdag het sprintje voor ritwinst had verloren van Matteo Vanhuffel, zoon van ex-prof Wim. Met zijn eindzege trad Jenthe, die ook de groene puntentrui in de Trophée de l’Aisne in Frankrijk won, in de voetsporen van Wilco Kelderman (2007), Mads Pedersen (2011), Marc Hirschi (2014) en Cian Uijtdebroeks (2019). Veelbelovend.

4

Jens Debusschere, Stan Dewulf en Alex Vandenbulcke deelden het record van meeste aantal WestSprint-zeges, maar moeten die eer vanaf nu delen met Alec Segaert. We hebben slecht nieuws voor Jens, Stan en Alex: de kans dat Alec in 2023 voor nummer vier tekent, lijkt ons meer dan reëel. En dan hebben ze nog geluk dat er door corona in 2020 geen WestSprint-winnaars waren.

8

Zestiende en vijfde als nieuweling. Vierde en derde als junior. Derde, vierde, achtste en zesde als belofte. Acht keer kon Julien Vermote WestSprint winnen en acht keer lukte het niet. Maar nu, twaalf jaar na zijn eerste profcontract, heeft Vermote (33) een status opgebouwd om u tegen te zeggen. Wereldkampioen ploegentijdrijden met Etixx-Quick-Step. Meesterknecht van Mark Cavendish, Marcel Kittel en Fernando Gaviria in de Tour. En dit jaar ook de meid van alle werk bij Alpecin-Deceuninck in de Ronde van Vlaanderen, bekroond met winst voor kopman Mathieu van der Poel. Om maar te zeggen: WestSprint winnen zegt ook niet alles.

12

Het aantal landen waar in 2022 WestSprint-punten werden gesprokkeld: Australië, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slowakije, Spanje en Tsjechië. Onze buitenlandse passages leverden negen zeges op. (lees verder onder de foto)

De zege van het jaar: Yves Lampaert die de gele trui veroverde. © DAVID STOCKMAN BELGA

16

Zijn broer kon prof worden en hij niet, maar diezelfde broer won nooit WestSprint en hij wel. Alphonse Vermote (31), broer van Julien, deed het in 2006 bij de nieuwelingen. Zestien jaar later is Alphonse mede-eigenaar van het Vitori Sport & Medical Center in Zwevegem en partner van WestSprint. “Ik vond het indertijd prachtig om naar de prijsuitreiking te mogen komen en als eindwinnaar gehuldigd te worden. Dat zijn momenten uit mijn jeugd die me altijd zullen bijblijven.”

17

Lars Van Coppenolle won in 2022 maar liefst twaalf keer. Nochtans heeft de 25-jarige elite zonder contract uit Oostkerke geen groots WestSprint-verleden: 26ste als junior in 2015 en 17de als belofte in 2019. De reden hoeft niet ver gezocht te worden: “Ik heb de wereld, en vooral de Overpoort gezien, en heb er geen spijt van.”

23

Viktor Vandenberghe (17) is een van de beste West-Vlaamse junioren op de weg én in het veld. Vorige winter werd de Vichtenaar nog vierde en beste eerstejaars op het EK veldrijden. In WestSprint moet hij dit jaar alleen Niels De Clerck, Bert Bolle, Jasper Dekien en Arno Vanhaecke voor zich dulden. Dat Vandenberghe zijn 241 punten tussen 13 april en 7 augustus (en in 23 wedstrijddagen) verzamelde, zegt veel. In het verleden deed één crosser het hem voor: Eli Iserbyt, tiende in WestSprint 2015. Iserbyt was toen wel al tweedejaars en behaalde 178 punten. Veelbelovend, nietwaar?

25

Alec Segaert is dé West-Vlaamse belofte van 2022, maar lang niet het enige talent. Jelle Harteel, ook een 19-jarige eerstejaars bij Lotto-Soudal U23, liet ook flitsen van klasse zien. “Een allrounder die nu de vruchten plukt van een rustige aanpak als nieuweling en junior”, vindt papa Dirk Harteel, die 25 jaar geleden bij de junioren Belgische top was en concurreerde met Stijn Devolder. Dirk werd echter nooit prof. “Ik moest kiezen tussen koersen en uitgaan. Ik ben voor dat tweede gegaan”, kan hij er nu om lachen. “Jelle heeft dat voorbeeld gelukkig niet gevolgd, want hij drinkt geen druppel alcohol en gaat nooit uit.” Veelbelovend, nietwaar?

50,731

De WestSprint-laureaat bij de nieuwelingen, Xander Scheldeman, wordt begeleid door inspanningsfysioloog Filip Speybrouck. Dat de Bruggeling, tevens coach van toptriatleet Kenneth Vandendriessche, zelf ook een stukje kan fietsen, wisten we al. Op 25 augustus liet de 46-jarige Speybrouck nog eens van zich horen. Op de piste van Aguascalientes in Mexico, waar Victor Campenaerts in 2019 55,089 km in een uur tijd aflegde, verbrak Speybrouck het werelduurrecord bij de masters door 50,731 km af te leggen. Zijn vermogenswaardes over een uur op zeeniveau: 350 Normalized Power.

52,5

De gemiddelde leeftijd van de 41 West-Vlaamse officials in 2022. De oudste is de afscheidnemende Pierre Buyse (74 jaar), de jongste Giel Barbry (21 jaar). Leuk weetje: de oudste medewerker – voor hen is er geen leeftijdsgrens – is Willy Hoorens, de intussen 81-jarige cameraman bij de Provinciale Commissie Weg-Piste-Veld.

71

Bijna 15 jaar na haar eerste koers op zevenjarige leeftijd is Shari Bossuyt (22) een almaar grotere naam in het peloton. Ze behaalde intussen al 71 keer eremetaal, verspreid over weg, piste en cross. Samengevat: twaalf medailles op een West-Vlaams (12x goud), vier op een Vlaams (4x goud), 42 op een Belgisch (32x goud, 6x zilver, 4x brons), elf op een Europees (2x goud, 6x zilver, 3x brons) en twee op een wereldkampioenschap (1x goud, 1x brons). Veelbelovend.

106

Lani Wittevrongel pakte Europees goud in de scratch bij de junioren. © TOM VANDENBUSSCHE

Amper 106 dagen geleden stond de 18-jarige Seppe Vercammen uit Lauwe aan de start van de eerste koers uit zijn carrière. Nu, goed drie maanden later, mag de ingeweken Truienaar pronken met een podiumplaats in de Vlaams-Brabant Classic in Zemst en een zevende plek in de Beker van België-manche in Angreau-Honnelles. Vercammen, die met zijn ouders al in Andalusië, Mallorca, Le Mans, Bordeaux en Valence woonde, heeft een verleden als zwemmer en triatleet. Zijn trainer is ex-Tieltenaar Fred Vandervennet, de man die in 2018 Remco Evenepoel naar dubbel EK- en WK-goud bij de junioren coachte. Loodst de Belgische marathonkampioen van 1982, 1983 en 1985 nu ook een West-Vlaming naar de top? Veelbelovend!

156,2

De laureate bij de dames nieuwelingen zorgt voor een primeur, want ze is de eerste niet-West-Vlaamse winnares van WestSprint: Jilke Michielsen, die begin 2022 met haar ouders van Rijmenam naar Oostduinkerke verkaste, 156,2 km ver. Ze kan intussen al West-Vlaams praten. “Maar de taal is soms wel nog een beetje moeilijk om te verstaan.” In juli werd Jilke prompt Belgisch kampioene op de weg. Bij deze sluiten we haar als volbloed West-Vlaamse in onze armen. Veelbelovend!

470

Het was dé prestatie van het jaar: de zege van Yves Lampaert (31) in de openingstijdrit van de Tour en de bijbehorende gele trui. Ook in de top tien: Wout van Aert, Tadej Pogacar, Filippo Ganna, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Bauke Mollema en Dylan Teuns. Lampaert moest 15 minuten en 17 seconden lang een vermogen van 470 Normalized Power wegtrappen, waarna hij doodleuk verkondigde: “I’m just a farmer’s son from Belgium.”

825

WestSprint 2022 leverde nog meer records op: Alec Segaert is de beste eerstejaarsbelofte ooit. Met 825 punten deed hij een stuk beter dan de 498 punten van Stan Dewulf in 2016. Ook Emiel Planckaert (487 punten in 2015), Zico Waeytens (467 in 2010) en Maxime Vantomme (454 in 2005) deden het ooit uitstekend als eerstejaarsbelofte. Veelbelovend!

1.000

Het prijzengeld dat Alec Segaert verdiende met zijn Europese titel in het tijdrijden bij de beloften: 1.000 euro. Een jaar eerder moest hij voor zijn gouden EK-plak, toen als junior, nog vrede nemen met 300 euro. Conclusie: WestSprint winnen (500 euro + naturaprijs 100 euro) is verre van onaantrekkelijk.

1.317,9

Dat is de afstand van Ingelmunster naar Firenze die nieuweling Devlin Feys (15) in juni moest afleggen voor een vijfdaagse stage met Novo Nordisk, een Amerikaanse profploeg die wielrenners met diabetes ondersteunt. Die suikerziekte, waarbij er te veel glucose in het bloed zit, werd eind 2018 bij Feys vastgesteld. “Daardoor is elke wedstrijd voor mij een leerschool.” Op termijn wil Feys uitkomen voor het Development Team van Novo Nordisk, dat de voorbije jaren al startrecht verwierf in Milaan-Sanremo en Tirreno-Adriatico. Veelbelovend!

1.895

Viktor Vandenberghe is een van de beste West-Vlaamse junioren op de weg én in het veld. © DAVID STOCKMAN BELGA

Luik-Bastenaken-Luik, Clasica San Sebastian, twee ritten en de eindzege in de Vuelta, de wereldtitel op de weg… Remco Evenepoel (22) heeft een memorabel 2022 achter de rug. En dat terwijl hij, als vierdejaarsbelofte, nog in aanmerking had kunnen komen om WestSprint te winnen. Leuk weetje: als Evenepoel een West-Vlaming was geweest, zou hij in zijn topseizoen 2018 als tweedejaarsjunior maar liefst 1.895 WestSprint-punten verzameld hebben. U vraagt zich af wat het echte record is? 1.080 punten door Edward Planckaert in 2016.

2036

Voor de vijfde keer op rij is Yves Lampaert (31) tot IJzeren Briek uitgeroepen. Als jeugdrenner won hij één keer WestSprint: als derdejaarsbelofte in 2012. Wisten jullie echter dat Yves vier jaar eerder als junior nog vrede had moeten nemen met een 65ste plaats? Zijn buit: 29 schamele puntjes. We keken het even na: dit jaar werd Victor Verstraete 65ste junior. Rest de vraag: wint Victor in 2036 de openingstijdrit in de Tour?

2.427

Xander Scheldeman was de beste West-Vlaamse nieuweling van 2022 en zette dat in de verf door op het podium van de Vredeskoers in Tsjechië, met onderweg 2.427 hoogtemeters, te eindigen. Scheldeman, derde in de eindstand, deed zo waar in het verleden ook Roman Kreuziger (2de in 2001 en 2002), Simon Spilak (winnaar in 2002), Peter Sagan (winnaar in 2006), Jan Hirt (2de in 2007) en Matej Mohoric (winnaar in 2010) in slaagden. Veelbelovend, nietwaar?

7.500

7.500 meter of 30 rondjes van 250 meter. Dat was de afstand die Lani Wittevrongel (18) op 14 juli moest afhaspelen op de Velodromo Nacional Sangalhos in het Portugese Anadia. Het resultaat: Europees goud in de scratch bij de dames junioren, voor de Poolse Maja Tracka en de Israëlische Ori Bashi. Lani won ook voor de eerste keer WestSprint. Van een dubbelslag gesproken! Veelbelovend, nietwaar?