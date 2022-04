Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Alec Segaert bevestigt in Poperinge

Eerstejaarsbelofte Alec Segaert toonde zich zaterdag de beste in de nationale testtijdrit over 22 kilometer in Poperinge. De provinciale kampioen van Lotto-Soudal Development Team deed 12 seconden beter dan Jonathan Vervenne. Zondag torst hij de favorietenrol op het Belgisch kampioenschap in Gavere. Robin Orins viel naast het podium.

Iyen Cristofano, vorig jaar de beste in de Memorial Igor Decraene voor junioren in Waregem, was negende vóór Sander Inion, Aaron Stockx en Victor Vercouillie.

Michiel Nuytten presteerde op hoog niveau in de Arden Challenge. Hij schreef het rushesklassement op zijn naam. Kenneth Verstegen finishte dan weer als vijfde in de Grote Prijs Affligem.

Milan Donie heeft tijdrijderskwaliteiten

Eerstejaarsjunior Milan Donie kwam met zijn negende plaats goed voor de dag in de nationale testtijdrit in Poperinge. West-Vlaams wegkampioen Niels De Clerck werd tiende. Provinciaal tijdritkampioen Brent Baert was twaalfde voor veldrijder Viktor Vandenberghe en Seppe Leman. De Clerck werd ook nog derde in Twee-Akren. Bert Bolle was tweede in Gullegem.

Xander Scheldeman alweer op het podium

Nieuweling Xander Scheldeman werd derde in de nationale testtijdrit in Poperinge. Louic Boussemaere legde beslag op de vijfde plaats. Eerstejaars Zeno Durie finishte als 24ste. Corneel Vanslembrouck, Scheldeman en Boussemaere veroverden zondag een ereplaats in het regionale circuit.

Luca Vierstraete in bloedvorm

Nieuwelinge Luca Vierstraete, regerend Belgisch kampioene individuele achtervolging, pakte met een kanontijd uit in de nationale testtijdrit in Poperinge. Zita Gheysens was goed voor de derde plaats. (MV)