Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen dagen kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Robin Orins klimt goed in Luik

Belofte Robin Orins werd zaterdag tussen de internationale top achtste in Luik-Bastenaken-Luik. Provinciaal tijdritkampioen Alec Segaert kwam er tijdens zijn kennismaking goed voor de dag. Leeftijdsgenoot Jelle Harteel spurtte naar een derde plaats in een etappe van de Tour du Loir et Cher, een meerdaagse van tweede categorie. Victor Vercouillie werd vierde in de Beker van België in Nieuwrode. Gust Lootens bewees met zijn zege in Ruiselede dat hij stilaan opnieuw de oude is na zijn schouderblessure. Jakov Beirlaen finishte er als tweede.

Bingo voor junior Niels De Clerck

Provinciaal wegkampioen Niels De Clerck schreef maandag de slotrit van de prestigieuze Ster van Zuid-Limburg op zijn naam. Hij toonde zich de snelste in een massaspurt. Yaurick Leenknegt veroverde er enkele prijzen. Provinciaal tijdritkampioen Brent Baert werd twaalfde in de proloog. Bert Bolle legde beslag op de twaalfde plaats in het eindklassement. Milan Donie was 22ste. Thibo Germonprez won in Ruiselede.

Nieuweling Xander Scheldeman bevestigt

Xander Scheldeman, de nieuwe provinciale tijdritkampioen bij de tweedejaarsnieuwelingen, streed alweer met open vizier in de manche van de Topcompetitie in Vezin. Ook Lomme Van den Meerssche en Jenthe Verstraete kwamen er sterk voor de dag. Siebe Bauwens etaleerde zijn spurtersbenen in Geluveld. Mauro Adyns werd twee keer tweede in het regionale circuit.