Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Alec Segaert troefde wereldkampioen Yevgeniy Fedorov af in de beloftenversie van de Ronde van Lombardije. Na een wervelende finale toonde hij zich de snelste van vier. De kroon op het werk voor de Europese kampioen tijdrijden.

Met een zege en twee tweede plaatsen in de Vuelta Hispania sloot Jelle Vermoote zijn hoofdstuk bij Acrog-Tormans in stijl af.

Warre Vangheluwe kon zichzelf niet opvolgen in de Grote Prijs Jules Van Hevel in Ichtegem. Hij moest in een spurt met twee de Nederlander Lars Oreel laten voorgaan. Arne Santy was elfde, Alessio De Maere dertiende en Diel Vergote veertiende.

Ramses Debruyne opende met een vijfde plaats in de Ronde van de Isard. In de ploegentijdrit was hij met Lotto-Soudal Development Team zesde. Na de middag finishte hij als 33ste, maar daags nadien werd hij na een onreglementaire fietswissel uitgesloten. Lars Van Ryckeghem, al twee jaar op de sukkel, haalde het einde van deze zware rittenkoers.

Gerben Kuypers moest in het jongerenklassement van de Beker van België uiteindelijk toch nog Mats Omloop, die tweede werd in de slotmanche in Berlare, laten voorgaan. De Ramskapellenaar kwam niet meer aan de start. Hij concentreert zich intussen op het veldrijden.

Laurens Plancke zesde in Beker

Yaurick Leenknegt finishte als negende in de manche van de Beker van België voor junioren in Quaregnon. Belgisch kampioen Gauthier Servranckx haalde net de top tien. Laurens Plancke was met zijn zesde plaats de beste gouwgenoot in de eindstand. Miguel Desmet werd zevende.

Provinciaal kampioen Thibo Germonprez flitste met een kattensprong naar zijn zesde zege in Heestert. Arne Desimpelaere reed met kleine voorsprong naar de bloemen in de eerste Memorial Roger Decock in Tielt. Zijn ploegmaat Niels De Clerck en Bert Bolle flankeerden hem op het podium.

Xander Scheldeman regelde na de solerende Guillaume Daix de spurt voor de tweede plaats in de Beker van België voor nieuwelingen in Quaregnon. De slotmanche van de Topcompetitie in Aflligem en de Chrono des Nations in Frankrijk staan nog op zijn programma. Mauro Adyns legde beslag op de derde stek in de Keizer der Nieuwelingen in Tielt. (MVH)