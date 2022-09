Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Alec Segaert veroverde zilver op het wereldkampioenschap tijdrijden voor beloften in het Australische Wollongong. De titel ging naar de Noorse favoriet Soren Waerenskjold.

Michiel Nuytten reed solo naar de bloemen in de derde etappe van de Tour de Moselle. Na 30 kilometer sloop hij weg met tien man. Omdat de samenwerking slecht was ging hij er alleen vandoor. Vijf renners sloten aan. Samen met een concurrent ontsnapte hij, maar het uitgedunde peloton keerde terug. Bij zijn nieuwe aanval kon enkel zijn ploegmaat Dylan Vandenstorme aansluiten. Nadat laatstgenoemde lek reed, zette Nuytten alleen door. Hij werd vijfde in de eindstand. Ook Alex Vandenbulcke en Jasper Dejaegher reden zich in de kijker in deze driedaagse. Ze werden twaalfde en vijftiende in de eindafrekening.

Jelle Harteel, hersteld van ziekte, spurtte naar de twaalfde plaats in de Grote Prijs Rik Van Looy, een eendagswedstrijd van tweede categorie.

Warre Vangheluwe tekende in het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp present in de vroege vlucht.

De Clerck op niveau in Keizer der Junioren

Niels De Clerck werd vierde in beide ritten in lijn van de Keizer der Junioren. In Pittem mocht hij na de solerende Lars Vanden Heede met een sterk uitgedund peloton spurten voor de tweede prijs. Daags nadien in Koksijde draaide het uit op een massaspurt. Victor Vaneeckhoutte werd negende in de openingsetappe. Viggo Van Neste legde beslag op de zestiende plaats in de slotrit. Nicholas Goossens was met zijn 28ste plaats de beste West-Vlaming in de tijdrit in Wulpen.

Wout Hemeryck legde beslag op de zevende plaats in Grote Prijs Baguet voor nieuwelingen in Parike, waar Célian Deweerd solo naar de bloemen reed. (MVH)