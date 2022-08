Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Robin Orins werd tweede in de klimkoers in Vresse-sur-Semois. Hij gaf tien tellen toe op Robbe Claeys. Gilles Vercruysse bevestigde met een vijfde plaats. Victor Vercouillie kwam als veertiende over de finish.

Alex Vandenbulcke veroverde de vijfde plaats in de Memorial Bjorg Lambrecht in Knesselare. Kenneth Verstegen was achtste, Sander Inion dertiende en Jelle Vermoote vijftiende.

Michiel Lambrecht en Diel Vergote hielden stand tussen de profs in de Schaal Sels in Merksem.

Alec Segaert kwam vlot door de beginfase van de Ronde van de Toekomst.

De Clerck regelmatig in Spanje

Niels De Clerck werd tiende in de eindstand van de driedaagse Vuelta Junior a la Ribera del Duero. Ook Arne Desimpelaere kwam er sterk voor de dag.

Jasper Dekien flitste naar de vijfde prijs in de interclub in Ingelmunster, die eindigde op een massaspurt. Miguel Desmet was achtste.

Arthur Clauw presteerde regelmatig in de tweedaagse Boucles de l’Oise Juniors.

Explosieve Plasman

Provinciaal kampioen Briek Plasman spurtte naar de derde plaats in de openingsetappe van de West-Vlaanderen Cycling Tour in Bellegem. Het leverde hem twee dagen de jongerentrui op. In de slotrit in Rekkem was hij met zijn tiende plaats alweer de beste gouwgenoot. Corneel Vanslembrouck zette een sterke tijdrit neer.

Xander Scheldeman won de bergtrui in de Youngclassics voor nieuwelingen in Hamburg. Hij werd vierde en zesde in de ritten. Jenthe Verstraete was zevende in de eerste etappe.

Michelle Dheedene legde beslag op de vijfde plaats in de klimkoers voor meisjes-nieuwelingen in Vresse-sur-Semois. Shanaya Esther Schollaert was tiende vóór Nanoi Van Wettere en Belgisch kampioene Jilke Michielsen. (MVH)