Bert Bolle is nieuwe belofte bij EFC-L&R-AGS: “Koersen combineren met studies bio-ingenieur”

Het seizoeneinde nadert. Dus komt ook de ontknoping in WestSprint dichter. Bij de junioren begon Niels De Clerck met twaalf punten voorsprong op Bert Bolle (18) aan de Keizer der Junioren. Hij dreef die bonus verder op.

“Om de druk een beetje af te houden ben ik niet echt bezig met de stand, maar mijn nonkel volgt het van nabij”, beweerde Bert Bolle maandagavond. “Ik denk dat Niels De Clerck door twee vierde plaatsen in de etappes van de Keizer der Junioren een pak punten verzamelde. Voor mij verliep die tweedaagse iets slechter. In de spurt ben ik minder snel.”

De pion van Jonge Renners Roeselare heeft nog een paar kansen om punten te sprokkelen. Zondag trekt hij naar Jemeppe, naar de voorlaatste proef om de Beker van België. Op 8 en 9 oktober rijdt hij ook nog La Philippe Gilbert, een internationale tweedaagse. “Of ik op 2 oktober de finale van de Beker van België in Qauregnon zal rijden weet ik nog niet”, ging Bolle verder. “Die selectie moet nog worden gemaakt.”

Intussen staat vast dat Bert Bolle volgend jaar bij de beloften een kans krijgt bij EFC-L&R-AGS. Hij gaat koersen combineren met studies bio-ingenieur aan de universiteit in Gent. “Ik ga op kot, mijn koersfiets gaat mee”, vertelde hij. “Het is de bedoeling dat ik in het eerste semester alle studiepunten opneem, in het tweede semester niet. Om wat ruimte te laten voor trainingen en wedstrijden. De kans die ik binnen de Lead Out Cycling Academy krijg, moet ik met beide handen grijpen.”

La Philippe Gilbert

Bij EFC-L&R-AGS wordt Bolle ploegmaat van Niels De Clerck, de man die naar alle waarschijnlijkheid WestSprint zal winnen. De resterende weken kan de tweedejaarsjunior uit Zarren proberen om zijn achterstand, opgelopen tot 114 punten, te verkleinen. Vooral in La Philippe Gilbert vallen nog heel wat punten te verdienen want dat is, net als de Keizer der Junioren, een internationale tweedaagse. Voor Bolle op geliefkoosd terrein. Wat blijkt uit zijn uitslagen: negende in Luik-Bastenaken-Luik, vijfde in de klimkoers in Couvin.

“In de Keizer der Junioren heb ik gevoeld dat koersen in zo’n internationaal peloton heel wat anders is dan nationale interclubs”, besloot Bolle. “Het verschil is groot. In de openingsrit hing ik op de Paterberg nog net aan de eerste groep, maar op de volgende smalle wegen werd ik er gewoon afgegooid. En bleef ik tot de lokale ronden in Pittem in een groep van circa dertig renners hangen op 20 tot 25 seconden van de leiders.”