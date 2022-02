21ste editie van WestSprint van start: uitkijken naar Alec Segaert en onze andere talenten

We hebben er maanden op gewacht, maar dit weekend is het eindelijk zover: WestSprint 2022 trekt zich op gang.

Ook dit jaar gaat deze krant in ons prestigieus regelmatigheidsklassement op zoek naar de beste West-Vlaamse jeugdwielrenners. Wie zijn de favorieten?

Wim Feys over WestSprint voor beloften: “Alec Segaert speelt meteen mee”

Bij de beloften zoekt WestSprint een opvolger voor Vito Braet, intussen neoprof bij Sport Vlaanderen-Baloise. Wim Feys, sportief verantwoordelijke bij het beloftenteam EFC-L&R-AGS, schuift Alec Segaert als topfavoriet naar voren. “Alec is zeker een kandidaat voor de eindzege, ook al is hij maar eerstejaars”, vermoedt Feys. “Bij de junioren was Alec wereldtop, want in 2021 werd hij Europees kampioen in het werk tegen de klok, derde op het WK tijdrijden in Brugge en ook nog eens tweede in Parijs-Roubaix. De stap van de junioren naar de beloften is niet meer zo groot als in het verleden. Alec zal het tijdrijden niet verleerd hebben, daar ben ik van overtuigd. In dat soort wedstrijden gaat hij heel veel punten sprokkelen. Een goeie tijdrit zal hem in rittenkoersen een degelijk eindklassement opleveren. Ik verwacht dat hij in zijn nieuwe categorie onmiddellijk zal mee zijn.”

Lauryssen en Nuytten

Feys had Segaert heel graag in zijn fusieteam gehad, maar de renner uit Lendelede koos voor de opleidingsploeg van Lotto-Soudal. In zijn eigen ploeg ziet hij twee renners die in WestSprint een rol van betekenis kunnen spelen. “Ik denk aan Yorben Lauryssen en Michiel Nuytten”, gaat de gewezen profrenner uit Ardooie verder.

De stap van de junioren naar de beloften is niet meer zo groot als in het verleden

“Yorben kende een goeie winter en reed een paar sterke crossen. Hij is heel goed bezig. Michiel sloot WestSprint vorig jaar als vierde af. Alleen heeft hij al onmiddellijk tegenslag. Bij een val in de eindsprint van het clubkampioenschap in Deerlijk brak hij zondag zijn sleutelbeen. Een operatie is niet nodig, de breuk is niet verschoven waardoor de inactiviteit beperkt zou blijven. Zelf verwacht hij op 5 maart de Grand Prix van Lillers te kunnen rijden. Wellicht is dat net iets te optimistisch, maar het ziet er wel naar uit dat hij geen vijf tot zes weken uit competitie moet blijven”, denkt Feys.

Verstegen, Debruyne en co

Feys verwacht ook wel iets van nieuwkomer Kenneth Verstegen. “Kenneth moet in staat zijn om de top tien van WestSprint te halen”, beweert zijn ploegleider. “In onze provincie is het ook uitkijken naar het tweede seizoen van Ramses Debruyne (die voor de beloftenploeg van Lotto-Soudal uitkomt, red.). Als hij helemaal in orde is, moet Ramses dit jaar kunnen meespelen. Ook Robin Orins en Warre Vangheluwe horen tot de kanshebbers. Zeker Warre. Vorig jaar kende de Meulebekenaar wat pech, maar aan het slot van het seizoen won hij de interclub in Ichtegem plus een rit in het Zeeuwse Beloftenweekend.”

Rik Devoogdt verwacht een open strijd: “Met Niels De Clerck als topkandidaat”

Niels De Clerck in actie op het PK tijdrijden in 2021. Wordt hij de West-Vlaamse junior van 2022? © VDB

Vorig seizoen stond bij de junioren geen maat op Alec Segaert. Rik Devoogdt, al vele jaren ploegleider in deze categorie, verwacht dit jaar een open strijd. Uittredend provinciaal kampioen Niels De Clerck is voor hem lichtjes favoriet. “Het is heel moeilijk om een voorspelling te maken”, vindt Devoogdt, die dit seizoen aan de slag is bij het Waalse Team Crabbé Chevigny. “Vooral omdat je de nieuwelingen, die overkomen naar de junioren, niet goed kunt inschatten, want het seizoen 2021 was in die categorie verhakkeld. Al denk ik te mogen voorspellen dat Victor Vaneeckhoutte, die voor mijn ploeg koos, een goed seizoen zal rijden. Dus zal hij in WestSprint meedraaien in de top vijf van het klassement. Inderdaad, Victor wordt ook gevolgd voor een eventuele nationale pisteselectie, maar hij zal zijn wegprogramma niet aanpassen.”

Eerstejaars Viggo Van Neste

Met Viggo Van Neste, vorig jaar onder meer dankzij een resem tweede plaatsen bij de nieuwelingen winnaar van WestSprint, duidt Devoogdt een tweede eerstejaars aan. De kerel uit Oostkamp koos niet voor de nieuwe ploeg van zijn vroegere ploegleider en vond onderdak in het performanceteam van EFC-L&R-AGS. “Viggo gaat vooral UCI-koersen rijden. Als je daarin goed presteert, kan je voor WestSprint veel punten sprokkelen”, weet Devoogdt. “Iets wat trouwens ook voor Victor Vaneeckhoutte geldt. Vorige zondag ging ik naar het clubkampioenschap in Deerlijk. Ik vond het vreemd dat Viggo er op geen enkel moment in de koers zat.”

Niels etaleert een grote regelmaat en moet als tweedejaars iets sterker zijn

Misschien was dat niet meer dan een momentopname. Van Neste zit in de selectie van EFC-L&R-AGS voor Kuurne-Brussel-Kuurne, de eerste UCI-wedstrijd voor junioren dit seizoen. “Ook Axel Vandamme is een kandidaat voor de top vijf van WestSprint”, gaat Devoogdt verder. “Onder meer omdat hij aan de meet redelijk rap is. Hij werd vorig jaar al vierde bij de nieuwelingen en eindigde dus dicht bij het podium.”

Regelmaat

Aan deze eerstejaarsjunioren denkt Devoogdt, die vrijdag met zijn ploeg op stage trekt naar het Spaanse Cambrils en bij de terugkeer in België de kermiskoers in De Klijte (6/3) meepikt. De voornaamste favoriet voor WestSprint ziet hij bij de tweedejaars. “Niels De Clerck zal dé te kloppen man zijn”, vermoedt Nonkel Rik. “Ik had hem heel graag in mijn ploeg gehad. Niels is een renner die koers maakt. Voor mij is hij de voornaamste kandidaat voor WestSprint omdat hij altijd een grote regelmaat etaleert en als tweedejaars iets sterker moet zijn.”

Franco Heyse taxeert WestSprint voor nieuwelingen: “Xander Scheldeman is de grote favoriet”

Xander Scheldeman, hier in de aanval op het PK op de weg in Koolskamp, is één van de favorieten op eindwinst. © VDB

Bij de nieuwelingen is Franco Heyse een van de meest ervaren ploegleiders. In het verleden was de Anzegemnaar actief bij Deerlijk en Balen, nu staat de schoonvader van profrenner Lindsay De Vylder al enkele jaren aan het roer bij het Oost-Vlaamse Isorex. Hij schuift Xander Scheldeman, een renner uit zijn eigen ploeg, vooruit als topfavoriet voor WestSprint 2022. “Als Xander het hele seizoen gezond blijft, dan is hij groot favoriet”, is Heyse overtuigd. “Als eerstejaars was hij al derde in dit regelmatigheidscriterium. Xander is iemand die heel hard kan rijden, die altijd koers probeert te maken en die in de laatste hectometers niet traag is. Allemaal eigenschappen die je nodig hebt om WestSprint te kunnen winnen.”

Verstraete en Hemeryck

Er zal wel stevige concurrentie zijn voor de Isorexboy uit Koolskamp, die vorige zomer in Roosdaal-Pamel tweede werd op het Belgisch kampioenschap voor eerstejaarsnieuwelingen. “Ik denk dat ook Jenthe Verstraete hoog kan scoren in WestSprint”, gaat Heyse verder. “Wout Hemeryck is een andere kanshebber. Die jongen ken ik niet zo goed, maar hij behaalde in 2021 al enkele hele mooie uitslagen. Ik zag dat hij zondag in Meulebeke met voorsprong het clubkampioenschap van de Molenspurters en Jonge Renners Roeselare won.”

Als Xander het hele seizoen gezond blijft, heeft hij alle eigenschappen om WestSprint te winnen

In zo’n regelmatigheidscriterium duikt altijd wel een verrassende naam op. “Daarbij denk ik aan Mathis Bruynooghe uit Gits, die overstapte van Onder Ons Parike naar Acrog-Tormans en eerstejaarsnieuweling is”, aldus Heyse. “Met Siebe Bauwens heb ik in mijn ploeg nog een renner die voor de top vijf in aanmerking kan komen, op voorwaarde dat hij goed luistert naar zijn trainer Ken De Fauw. Ik verwacht dat ook Loic Boussemaere een rol van betekenis zal spelen. Net als Matthé De Leyn, die vorige zondag in Deerlijk het clubkampioenschap van Gaverzicht-BE Okay-AGS op zijn naam zette.”

Valpartij Hellebuyck

Niettemin is het bij de nieuwelingen altijd wachten op de eerste wedstrijden. Zaterdag is er een eerste koers in Staden. Voor Gaëtan Hellebuyck komt die opener te vroeg. “Gaëtan liep bij een val op training een gebroken knieschijf op”, weet Franco Heyse. “Toch is hij al aan het fietsen. Het ziet ernaar uit dat hij sneller in competitie kan komen dan verwacht, maar zeker nog niet de eerste maand van het seizoen. Daardoor zal hij wellicht niet meer in aanmerking komen voor eindwinst in WestSprint.”

Ludwig Willems over dames jeugd: “Ronde is een mooi initiatief”

Lani Wittevrongel is de topfavoriete voor WestSprint bij de dames junioren. © Coghe

Bij de meisjes nieuwelingen en meisjes jeugd was WestSprint de voorbije vier jaar vaste prik voor Marith Vanhove. De 18-jarige Izegemse schuift door naar de elites en is vanaf dit seizoen profrenster bij het Nederlandse Valkenburg Parkhotel, dus zal iemand anders dit seizoen WestSprint voor meisjes junioren winnen. “Lani Wittevrongel zal veel punten sprokkelen”, voorspelt bondscoach Ludwig Willems. “Zij combineert weg en piste (de renster uit Hertsberge werd vorig jaar al geselecteerd voor de Europese en wereldkampioenschappen baanwielrennen voor junioren, red.), maar heeft vrij snelle benen, dus lijkt Lani mij de voornaamste kanshebber om Marith Vanhove op te volgen.”

Bisnummer Laerke?

Ook voor meisjes nieuwelingen is er een klassement. Dat werd vorig jaar door Laerke Expeels (CT Houtland-Westkust) uit Dudzele gewonnen. “Dat is een categorie die de twee voorbije seizoenen weinig heeft kunnen koersen”, weet Willems, zelf een gewezen profrenner bij onder meer Mapei. “Het is dan ook heel moeilijk om bij die meisjes iets te voorspellen. Er zijn wel mooie nieuwe initiatieven, want er komt een Ronde van Vlaanderen voor meisjes jeugd. Dat wordt een extra gelegenheid om hen aan het werk te zien. Vroeger bleef dat beperkt tot de Belgische kampioenschappen. En deze zomer is er, deze keer in Slovakije, weer een European Youth Olympic Festival (EYOF). Daar gaan we met drie meisjes naartoe”, besluit Willems.