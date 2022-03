Lotte Kopecky wint Strade Bianche na indrukwekkende sprint tegen Van Vleuten

Lotte Kopecky heeft zaterdag de Strade Bianche Donne (WorldTour) op haar naam geschreven. In een sprint met twee klopte de Belgische kampioene de Nederlandse Annemiek van Vleuten, die in 2019 en 2020 de prestigieuze Italiaanse koers won.

Kopecky wist in de zware slotkilometer in het wiel te blijven van Van Vleuten, om in de ultieme meters toe te slaan op de Piazza del Campo. Ze pakte zo haar eerste klassieke zege. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman vervolledigde het podium na 136 kilometer (waarvan 31,4 km grindstroken) met start en aankomst in Siena.

(Belga)