Demi Vollering wint na een solo de zevende editie van Brabantse Pijl voor vrouwen

Demi Vollering heeft woensdag de zevende editie van de Brabantse Pijl (WE 1.Pro), met start in Sint-Kwintens-Lennik en aankomst na 141,2 kilometer op de Brusselsesteenweg van Overijse, op haar naam gebracht. De 25-jarige Nederlandse werkte een solo van 10 kilometer netjes af. De twee overige podiumplaatsen werden verdeeld in een sprint met twee. De Poolse Katarzyna Niewiadoma haalde het voor de Duitse Liane Lippert.

Voor Vollering was het haar eerste zege van het seizoen. Ze werd eerder al tweede in zowel de Omloop Het Nieuwsblad als de Amstel Gold Race. Vorig jaar werd Vollering tweede in de Brabantse Pijl omdat ze te snel het zegegebaar maakte en op de eindmeet geremonteerd werd door de Amerikaanse Ruth Winder. Nu was de Nederlandse wel aan het feest.

Het peloton legde gegroepeerd de eerste kilometers van de Brabantse Pijl in de regen af. Ondanks het feit dat de ene uitval de andere opvolgde, bleef alles een hele tijd samen. Net voor de beklimming van de Rue François Dubois, de derde van 24 hellingen na 54 kilometer koers, mocht Anna Christian even voor de grote groep uit rijden. Op de top van de Hertstraat, de vierde helling van de dag, was haar liedje uitgezongen. Dat was het sein dan voor Amber Kraak om een aanval op te zetten. Zij reed de Moskesstraat op met een voorgift van 25 seconden op het peloton, dat netjes de situatie controleerde en de Nederlandse wat verderop inrekende.

Nederlandse ritzege

Op die manier vatte een compact peloton de laatste drie plaatselijke ronden, van elk 21,9 kilometer met daarin de beklimmingen van de Hagaard, Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide en de S-Bocht Overijse, aan. Met nog zowat 55 kilometer voor de boeg vormde zich een kopgroep met Niamh Fisher-Black, Marlen Reusser, Demi Vollering, Martina Alzini, Loes Adegeest, Silvia Persico, Katarzyna Niewiadoma, Vittoria Guazzini, Marta Jaskulska, Alexandra Manly en Juliette Labous. Die kopgroep dikte op 37 kilometer van de finish verder aan tot zowat 35 rensters.

Voor Vollering en Pauliena Rooijakkers ging het allemaal nog te traag. Het Nederlandse duo versnelde nog voor het aansnijden van de voorlaatste passage op de S-Bocht Overijse en begon aan de slotronde met een voorgift van 25 seconden op Juliette Labous en één minuut van wat overbleef van het peloton.

Vollering trok op de Moskesstraat vol door en reed Rooijakkers uit het wiel. De 25-jarige Nederlandse kon op die manier beginnen aan een solo van 10 kilometer. Achter haar werd Rooijakkers op drie kilometer van de eindmeet opgeraapt door Reusser, Niewiadoma, Labous en Lippert.

Vollering kwam niet meer in de problemen en volgt daarmee de Amerikaanse Ruth Winder op als winnares van de Brabantse Pijl voor vrouwen.