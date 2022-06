Vierde memorial voor Guido Vancoillie en Antoon Dewulf op vrijdag 17 juni

Na twee jaar onderbreking door corona vindt op vrijdag 17 juni de vierde Memorial Guido Vancoillie en Antoon Dewulf plaats. Deze wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften gaat om 18 uur van start en telt 24 ronden van 5 km, met start en aankomst ter hoogte van café De Kortekeer.

“We zijn vooral blij dat onze wedstrijd eindelijk weer kan plaatsvinden”, zeggen Dieter Vancoillie en Dieter Dewulf, de zonen van. “Tijdens corona wilden we onze wedstrijd niet organiseren, want we willen dat deze koers een waar volksfeest is en dat was toen onmogelijk. Daarom stelden we het liever uit tot nu dan toen maar iets halfslachtigs te kunnen organiseren. Het enthousiasme bij de renners is alvast heel groot, want een week voor de koers waren er al meer dan 150 inschrijvingen, terwijl er maar maximaal 175 mogen deelnemen. Oh, we zien wel. We zijn al blij als er effectief 100 renners aan de start staan. We doen dit vooral om onze overleden vaders, die enorme wielerliefhebbers waren, te eren.”

De start en aankomst van deze memorial ligt ter hoogte van café De Kortekeer in Koolskamp, net over de grens met Beveren. “Maar het parcours ligt grotendeels op Bevers grondgebied. En het werd bovendien aangepast. Ervoor ging het parcours tot aan de Baertsdreef, nu is er een extra lus van de Kortekeerstraat naar de Brabantstraat en Ventweg. De lussen zijn zo van 3 naar 5 kilometer gegaan. Bij de eerste editie wilden we onze bedrijven als ‘epicentrum’ van de koers, maar er was te weinig passage en veel tijd om zelf te genieten van de koers was er dan niet. Daarom zetten we nu vol in op De Kortekeer als centrale punt van de koers. Op die manier hebben we minder zorgen en kunnen we zelf meer genieten van de koers ter ere van onze vaders. We willen dat het een volksfeest is. We hebben zelfs een optreden voorzien van coverband Goe Beezig om de sfeer er na de koers in te houden.”

Dank voor alles

In de vorige editie ging de overwinning naar Belgisch kampioen Rutger Wouters. “Hij was speciaal vanuit Antwerpen naar hier gekomen en won dan ook nog. Maar ook heel wat lokale renners gaan er hier telkens vol voor, zoals Jari Vandenbussche uit Beveren zelf. Hij is de kleinzoon van Pierre Vandendriessche, die enorm veel voor onze koers regelt. Langs deze weg willen we hem – en ook onze andere medewerkers en sponsors, want zonder hen geen koers – dan ook eens bedanken voor alles.” (SM)