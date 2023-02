Wyseure grijpt naast podium op WK veldrijden voor beloften

Geen medaille voor Joran Wyseure op het WK veldrijden voor beloften in het Nederlandse Hoogerheide.

Thibau Nys heeft zaterdag de wereldtitel veldrijden bij de jongens beloften veroverd. De twintigjarige Vlaams-Brabander haalde het in het Nederlandse Hoogerheide voor de Nederlander Tibor del Grosso en Witse Meeussen. Titelverdediger Joran Wyseure viel net naast het podium.

Nys, vooraf de grote favoriet, reed al in de tweede ronde weg van de concurrentie en bleef foutloos zijn rondjes afwerken. 25 jaar na vader Sven Nys is hij de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Thibau Nys werd in 2020 ook al wereldkampioen bij de junioren. Vorig jaar in Fayetteville werd hij derde bij de beloften.

De wereldtitel is zijn vijfde zege van het seizoen. Eerder won hij de Wereldbekermanches bij de beloften in Tabor, Maasmechelen, Zonhoven en Benidorm. Nys pakte ook de eindzege in de Wereldbeker.

Zijn gouden plak is de tweede medaille voor de Belgische delegatie in Hoogerheide. Vrijdag pakte het gemengde estafetteteam al brons.