“Wie weet heb ik vrijdag een superdag”: Miles Gevaert uit Kuurne zonder druk naar Koppenbergcross

Derdejaarsbelofte Miles Gevaert waagt zich op vrijdag 1 november aan de Koppenbergcross. Hij start zonder druk want de puist van Melden is zijn ding niet. Omdat het de eerste U23-veldrit van het seizoen is doet hij mee.

De voorbije weken ging de 20-jarige veldrijder in het buitenland op zoek naar UCI-punten. In Engeland werkte hij vier crossen af, in Zweden vijf. Hij verzamelde 75 UCI-punten en won op de internationale ranking 300 plaatsen. Een flinke sprong voorwaarts!

Top vijf

“Misschien had ik van de wedstrijden in Engeland iets meer verwacht”, geeft Gevaert toe. “In de eerste cross in Bradford had ik pech, in de vierde en laatste kende ik een hele slechte dag. Ik heb maar twee keer kunnen meedoen voor de punten. Met een zesde en een negende plaats haalde ik er op dat moment het maximum uit.”

In Zweden kwam de pion van Tomabel-Inofec vijf keer in actie en ging hij geen enkele keer buiten de top vijf. “Nochtans stonden geen pannenkoeken aan de start”, benadrukt Gevaert. “Niet gedacht dat ik zou meedoen voor een podiumplaats. De dag dat ik derde eindigde had ik het niet verwacht want dat parcours lag me niet. De vierde cross in Zweden deed ik ook mee voor het podium, maar viel ik er door wat miserie en niet zo’n goeie benen net naast.”

Vertrouwen getankt

De verzamelde UCI-punten moeten hem aan de voet van de Koppenberg een vrij degelijke startpositie bezorgen. “Geen idee waar ik zal staan, dat zal ik vrijdag zien”, gaat de veldrijder uit Kuurne verder.

“Voor beloften is er maar één klassement. Ondanks dat ik vorig jaar door ziekte de Koppenbergcross miste eindigde ik in dat klassement 17de. Niet zo slecht dus.”

Deze winter probeert hij enkele plaatsen beter te doen. “Ook nu probeer ik daarin regelmatig te zijn”, besluit hij. “Op het einde van vorig seizoen eindigde ik in Lille bij de beloften negende. Dat is een cross die me ligt. De recente resultaten in Zweden geven me vertrouwen. Ik denk dat ik een stap vooruit zette. De Koppenbergcross ligt me totaal niet. Toch doe ik mee. Wie weet heb ik vrijdag een superdag.”