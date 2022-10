“We zullen dinsdag zien of de Koppenberg me beter ligt”

Tweedejaarsjunior Lars Van Loocke sprokkelde al enkele UCI-punten. In de regionale veldrit in Herenthout veroverde de crosser van MJ Wood vorige zondag zijn eerste podiumplaats (brons). Zaterdag trekt hij naar Ruddervoorde, dinsdag probeert hij de Koppenberg te temmen.

Dankzij een negende plaats in Boulzicourt en een zevende in Brumath, telt de Ledegemnaar acht UCI-punten. Toch stond hij zondag in Herenthout niet op de eerste startrij. “Daar hadden ze blijkbaar geen weet van mijn UCI-punten”, zucht Van Loocke. “Ik stond op de vierde rij en heb lang moeten achtervolgen om voorin te geraken. Op de brede stukken kon je passeren, in het bos was dat onmogelijk. Daar verloor ik wel wat tijd.”

In de finale raakte Van Loocke voorop met Toon Heirbaut en Willem Janssens. “In de sprint moest ik de duimen leggen”, gaat hij verder. “Er zat zeker meer in. Ik had veel energie in de achtervolging moeten steken. Neen, voor mij is die eerste podiumplaats geen opluchting. Ik wist dat mijn conditie in orde was, ik besefte dat ik in staat was mooie uitslagen te rijden. Maar ik heb al wat pech gehad. In Meulebeke kwam ik in de start ten val, in Oisterwijk sloegen voor mij twee renners tegen de grond. Ik kon hen niet volledig ontwijken en kreeg met een lekke band af te rekenen.”

Van Loocke hoopt op wat meer meeval in Ruddervoorde. “Ik heb daar al twee keer gereden”, weet de veldrijder die eind volgende maand zeventien wordt. “Dat parcours is redelijk technisch. Het kan er ook vettig liggen. Dat is meer mijn ding. Vermoedelijk ligt de Koppenbergcross mij beter. Dinsdag zal ik daar voor het eerst rijden. Ik hoop er de top tien te halen.”

Rugprobleem

De derde plaats in Herenthout joeg het vertrouwen van Lars Van Loocke naar omhoog. Vorige winter beschikte hij niet over al zijn mogelijkheden. Een zevende plek in Ardooie was zijn beste resultaat. “Vorig crossseizoen heb ik niet gepresteerd”, geeft hij toe. “Ik sukkelde met de rug. Verzwakte rugspieren, zo bleek uit onderzoeken. Ik heb veel visites bij de kinesist en osteopaat afgewerkt. Gelukkig raakte dat rugprobleem opgelost. Elke woensdagavond ga ik bij Bikercoach in Houthulst trainen”, verduidelijkt Van Loocke. “Tot nog toe ben ik tevreden over mijn seizoen. Hopelijk kan ik deze winter één selectie voor een Wereldbekermanche versieren.”