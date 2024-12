Wannes Descan West-Vlaams veldritkampioen

Vier dagen nadat hij in het Oost-Vlaamse Balegem een eerste keer de handen in de lucht mocht gooien, was Wannes Descan ook in Beernem de sterkste. Winst die hem bij de eerstejaarsnieuwelingen de West-Vlaamse kampioenstrui opleverde.

In Balegem domineerde Wannes Descan samen met Finn Notebaert de kerstcross. Op de licht hellende aankomststrook kon hij de pion van Onder Ons Parike kloppen. In Beernem kende Boyan Vandenbroucke bij de jongens geboren in 2010 de beste start. In de tweede ronde leek Wannes Descan te naderen op de veldrijder van Acrog-Tormans. Een ronde later reed de Isorexboy alleen voorop. Vandenbroucke was in de spits van de cross weggevallen.

“Door een vreemd manoeuvre van een andere renner zat ik na de start redelijk ver in het peloton”, doet Descan het wedstrijdverhaal. “Daardoor zat ik bijna onmiddellijk tegen mijn limiet. Op een lang recht stuk kon ik enkele renners inhalen. Bovendien kende ik een paar goeie passages op de heuveltjes, zodat ik toch vrij snel dichter op de leider kwam.”

Eigen lijnen

Was het door de druk van Descan dat Vandenbroucke een foutje maakte? “Boyan viel en ik kon nog net passeren”, gaat Wannes verder. “Jammer voor Boyan. Anders was het misschien nog een stevige strijd om de overwinning en de West-Vlaamse titel geworden. Ik kreeg redelijk wat voorsprong. Solo kon ik mijn eigen lijnen blijven rijden. Ik probeerde wel een goed tempo aan te houden. Enkel in de slotronde heb ik geen risico’s meer genomen.”

Op het podium werd hij geflankeerd door ploegmaat Remco Versieren en de ongelukkige Boyan Vandenbroucke.

Lekke band

Twee dagen na het PK stond in Kerniel, in de provincie Limburg, het Vlaams kampioenschap veldrijden op de agenda.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen leek die titel voorbestemd voor Lars Peers. De topfavoriet moest zich met de derde plaats verzoenen. De titel ging naar de Oost-Vlaming Tijl Vanhaverbeke vóór Mathiz Tielens. Descan bolde als achtste over de streep en moest met Vandenbroucke (zesde) een gouwgenoot laten voorgaan. Een lekke band in de finale kostte Descan een paar plaatsjes. (HF)