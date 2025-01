Vrienden en familie organiseren in amper twee weken tijd een Europees kampioenschap cyclocross: “Met dank aan heel veel helpende krachten”

Langs de Wevelgemstraat in Ledegem is er komende zaterdag het Europees kampioenschap cyclocross binnen de LRC-bond. Opvallend is dat het nog maar sinds vorige week duidelijk is dat het sportevenement op de site van veehandelaar Pascal Degroote plaats vindt. “Dankzij heel veel helpende krachten is het mogelijk om dit op zo’n korte tijd te organiseren.”

Vorige week supporterde Pascal Degroote voor zijn zoon en dochter op de veldrit in Sint-Eloois-Winkel. “Onze kinderen zijn erg gebeten door de sport”, aldus Pascal. Hij hoorde op het evenement dat het Europees kampioenschap, dat normaal in het weekend van 25 januari zou plaatsvinden in Marke, afgelast was. “Ik speelde al even met het idee om ooit een wedstrijd te organiseren. Dit was misschien wel het moment om de stap te zetten.”

Pascal sprak zijn goede vriend Klaas Thermote, wiens kinderen ook aan cyclocross doen, aan. De mede-organisator van de San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel reageerde onmiddellijk enthousiast. Ook de echtgenotes van zowel Klaas als Pascal gingen onmiddellijk mee in het verhaal.

Goed gevulde goodiebags

Het doel voor de vrienden was duidelijk: in minder dan twee weken tijd een Europees kampioenschap organiseren. “De voorbije week hebben we erg veel rondgebeld”, vertelt Pascal met schorre stem.

Het is wel bewonderenswaardig wat de vrienden op één week tijd hebben gerealiseerd. “De gemeente ging onmiddellijk mee in ons verhaal en heel wat bevriende ondernemers gaven onmiddellijk aan te willen sponsoren. Dankzij de contacten van Corneel Schepens staat er nu al een goedgevulde goodiebag klaar voor de deelnemers.”

Opbouw parcours

Zaterdag startten de organisatoren samen met de helpende handen van vrienden en familieleden met de opbouw van het parcours. “Ik beschik over redelijk wat ruimte en voor mijn kinderen had ik al een klein oefenparcoursje gebouwd”, aldus veehandelaar Pascal.

De organisatoren maken werk van een erg gevarieerd parcours. Start en aankomst bevinden zich langs de Wevelgemstraat. De deelnemers aan de verschillende wedstrijden moeten tot twee keer toe over een brug, maar krijgen ook een technisch gedeelte voorgeschoteld met onder andere een zandbak, balkjes en een pittig bergje. In de weide werd er inmiddels al met een kraan een wasbord gecreëerd. Het parcours is zo’n anderhalve kilometer lang. “We willen onmiddellijk een mooi parcours aanbieden aan de deelnemers. We hebben inmiddels zelf al verschillende bijgewoond en weten dus wat wel of niet mogelijk is.”

Ruim driehonderd deelnemers, maar ook een pak supporters

De organisatoren van het Europees kampioenschap verwachten op zaterdag 25 januari ruim driehonderd deelnemers. Daarbij vooral Belgen, maar ook enkele Fransen worden zaterdag in Ledegem verwacht om mee te dingen naar de Europese titel. De wedstrijden binnen de LRC-bond staan open voor jong en oud. “Iedereen die voor het eerst wil proeven van de sport is ook meer dan welkom. Je hoeft niet aangesloten te zijn bij een bond.”

Naast de deelnemers zullen ook enkele honderden toeschouwers present tekenen. Zij kunnen in de hangar van Pascal terecht voor een hapje en een drankje. “We hopen aanstaande zaterdag te kunnen tonen dat je met veel helpende handen veel kan verwezenlijken. We starten onmiddellijk met een Europees kampioenschap. Dat is een grote test. Moest alles goed lukken, dan komt er misschien wel een vervolg.”

Wevelgemstraat afgesloten, maar parkeren kan er wel

De wedstrijden starten zaterdag om 12.15 uur. De allerjongsten bijten de spits af. Er wordt in verschillende reeksen gefietst. De laatste reeks wordt omstreeks 15.30 uur op gang geschoten.

Tijdens het evenement wordt de Wevelgemstraat afgesloten. Bezoekers aan het kampioenschap kunnen er wel, zowel op grondgebied Ledegem als op grondgebied Moorsele, parkeren. “We verwachten ook op vrijdagavond al wat volk in de omgeving van het parcours. Wellicht zullen er dan in de omgeving van de kerk al verschillende campers staan.”