Viktor Vandenberghe (17) hoort bij de absolute crosstop: “EK-medaille is het doel”

Vorige winter was Viktor Vandenberghe (17) als eerstejaarsjunior meteen goed voor een vierde plaats op het EK veldrijden. Nu mikt de Vichtenaar hoger op de Citadel van Namen.

Het is een glimlachende, maar toch ietwat vermoeide Viktor Vandenberghe die we maandagavond aan de lijn krijgen. De tweedejaarsjunior van Bert Containers-Doltcini, het opleidingsteam van het Pauwels Sauzen-Bingoal van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, heeft een korte nacht achter de rug, nadat hij daags voordien als derde is geëindigd in de Wereldbekercross in het Tsjechische Tabor. “Maandag moesten we al om vier uur opstaan om naar de luchthaven te vertrekken”, vertelt Vandenberghe. “Al om half acht ‘s ochtends was ik weer thuis in Vichte. Neen, ik ben die dag niet naar school gegaan. Dinsdag wel. Ik volg de richting houtbewerking in het zesde middelbaar in het VTI in Waregem. Volgend jaar ga ik sowieso voortstuderen, maar wat precies weet ik nog niet.”

Derde in Tabor

Vandenberghe houdt duidelijk de voetjes op de grond, maar dat hem misschien wel een mooie toekomst als crosser wacht, wordt almaar duidelijker. In Tabor eindigde hij als eerste Belg na een Fransman en een Tsjech. “Maar Yordi Corsus had eigenlijk voor mij moeten staan in de uitslag. Hij kwam in het begin ten val en moest vanuit positie 45 terugvechten. Yordi werd uiteindelijk zelfs nog knap vierde. Zelf ben ik tevreden over mijn eigen resultaat, al beschikte ik niet over mijn beste gevoel van dit seizoen. Of ik met superbenen wel had kunnen winnen, weet ik niet. Het was de eerste keer dat ik tegen de winnaar (Léo Bisiaux, red.) croste.”

Vandenberghe won in september al de cross in Beringen. Daarnaast werd hij twee keer tweede, twee keer derde en een keer vierde. “Mijn doel vooraf was om voorin mee te draaien en een selectie voor de Wereldbekers af te dwingen. Dat is telkens gelukt. Zondag sta ik aan de start van de WB-cross in Maasmechelen. Daarna volgt het EK in Namen, een dag die ik in het rood heb aangestipt. Maar ik pin me er niet op vast. Er komen nog mooie doelen aan. Yordi Corsus is topfavoriet, maar ik zal er alles aan doen om het hem lastig te maken. In Beringen is het me ook gelukt. Ik zal tevreden zijn als ik een medaille haal. Te veel druk leg ik mezelf niet op. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd”, vertelt de Vichtenaar. Vandenberghe wordt sinds deze zomer begeleid door Abram Stockman, zelf renner bij een Duits continentaal team. Als 14-jarige aspirant maakte hij zijn wielerdebuut op de weg. “De winter erna reed ik, als eerstejaarsnieuweling, mijn eerste crossjes.” Met succes, want Vandenberghe maakte meteen aansluiting bij de Belgische top. Hij won in Asper-Gavere en behaalde brons op het BK in Antwerpen. Na de lange coronabreak ging hij op zijn elan voort. Vorige winter reeg hij, met een vierde plaats op het BK en EK en een zesde plek op het WK, de ereplaatsen aaneen. “Ik houd de voetjes op de grond. Stapje per stapje werk ik naar een hoger doel toe. Als belofte zal het volgend jaar niet meer zo makkelijk gaan en wordt het zaak van te evolueren en door te groeien.”

WestSprint 2023

In afwachting daarvan krijgt Vandenberghe in 2023 een gouden kans om WestSprint, het prestigieuze regelmatigheidsklassement van deze krant, als wegrenner te winnen. Dit seizoen werd hij al beste eerstejaarsjunior. “Mijn papa zei dat ook al, maar er zijn nog andere goeie renners in West-Vlaanderen, zoals Arne Desimpelaere. Ik koers ook niet zo vaak op de weg. Ik wil wel winnen, maar ik gun het de andere renners even hard”, besluit Vandenberghe met een kwinkslag.