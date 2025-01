Vanthourenhout stelt met tweede plaats in Hoogerheide eindzege wereldbeker veldrijden veilig, Joran Wyseure vierde

Met een tweede plaats in de slotmanche in Hoogerheide, achter een alweer ongenaakbare Mathieu van der Poel, verzekerde Michael Vanthourenhout zich zondag van de eindzege in de Wereldbeker veldrijden. Daarvan won hij eerder dit seizoen met Dublin en Namen twee manches.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft zondag in het Nederlandse Hoogerheide de twaalfde en tevens laatste manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven.

Net als zaterdag in Maasmechelen tijdens de voorlaatste manche, rondde hij in Hoogerheide een lange solo netjes af. Michael Vanthourenhout werd op ruime afstand tweede en dat was voldoende om zich te verzekeren van de eindwinst in het Wereldbekerklassement. In dat regelmatigheidscriterium is hij de opvolger van Eli Iserbyt. Thibau Nys, die zaterdag uit voorzorg en wegens een lichte ziekte verstek had gegeven voor Maasmechelen, verscheen in Hoogerheide wel aan de start maar moest al snel opgeven. De derde plaats in Hoogerheide ging naar Lars van der Haar (Baloise Glowi Lions). Toon Aerts (Deschacht-Hens) legde beslag op de vierde plaats voor Joran Wyseure (Crelan-Corendon).

Triomftocht

“Het is een spannende Wereldbekercampagne geweest. Ik heb steeds voor mijn leidersplaats moeten knokken. Ik denk dat ik vandaag wel de puntjes op de i zet door tweede te worden na Mathieu van der Poel. Toen ik zeker was van de tweede plaats, kon ik wat rustiger rondrijden”, gaf Michael Vanthourenhout mee.

MVDP maakte er ook zondag een triomftocht van. “Toen hij ging versnellen, zat ik net achter Eli Iserbyt geposteerd. Ik trachtte naar Mathieu toe te rijden, maar had al snel door dat een tweede plaats het hoogst haalbare was. Ik bleef hangen op die tweede plaats en daar mag ik tevreden mee zijn.”

“Woensdag staat er met onze ploeg nog een training op het programma richting het WK van Liévin. Donderdag en vrijdag gaan we het wellicht rustig aan doen. Zaterdag volgt de verkenning van het parcours en dan is er zondag het WK. Zoals het er nu naar uitziet, zal het daar in Frankrijk een lastig WK worden. Ik hoop daar met goede benen aan de start te staan.”

Joran Wyseure vierde

West-Vlaming Joran Wyseure haalde een knappe vierde plaats. Provinciegenoot Eli Iserbyt moest het stellen met een zesde plek.