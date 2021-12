Tweedejaarsnieuweling Daan Theunynck kijkt uit naar BK in eigen gemeente: “Ik kan goed door het zand fietsen”

Daan Theunynck staat begin januari uiteraard aan de start van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Lombardsijde. De 15-jarige nieuweling uit Schore kan goed uit de voeten in het zand. “Het zal in het begin een beetje zoeken zijn, want het is de eerste keer dat daar gecrost wordt.”

De tweedejaarsnieuweling voelt al een tijdje dat de conditie in stijgende lijn zit. Vooral op zijn achtste plaats bij de nevenbond LRC in Bellem is Daan Theunynck fier. “Ik moest op de voorlaatste rij starten, maar ben mooi kunnen opschuiven. Het parcours was nog redelijk snel, maar er zaten ook genoeg technische stukken in.”

Snelle parcoursen

Tot vorig jaar had de jonge crosser het nog moeilijk in de start en op snelle crossen. “Dat is eigenlijk helemaal omgedraaid. De snelle parcoursen lukken nu bijna beter. Ik werk nu met een andere trainer dan bij de aspiranten, waardoor ik nu intensiever en met sprintjes train. Het is leuk om te zien dat de trainingen echt effect hebben.”

Eind november finishte de veldrijder van Cycling Team Houtland-Westkust als 46ste in de Duinencross in Koksijde. “Dat vond ik echt super om mee te maken. Zand doe ik sowieso wel nog graag. Het volk begon ook al toe te komen voor de volgende crossen. Het was tof dat er mensen ook riepen voor ons, dat geeft wel moed. Ik had goeie benen en ben eigenlijk pas net voor de finish gedubbeld.”

Bij de LRC boekte de tweedejaarsnieuweling de week voor kerst nog een 19de plaats. “Daar in Veurne ging het een beetje minder. Ik moest op de laatste rij starten en er waren veel stukken waar je helemaal niet kon inhalen.”

BK in eigen gemeente

Zondag 9 januari staat met rood aangekruist in de agenda van Daan Theunynck. Op het militair domein van Lombardsijde organiseert zijn eigen gemeente dan immers het BK veldrijden. “Ik hoop dat ik goed zal zijn en ergens in het midden kan eindigen. Ik kan normaal toch redelijk goed door het zand fietsen. Het zal in het begin een beetje zoeken zijn waar je het beste kan rijden, want het is de eerste keer dat daar gecrost wordt.”

Door de jongste coronamaatregelen zal het aantal toeschouwers wellicht beperkt zijn tot de begeleiding van de renners. “Mijn gezin zal er wel sowieso zijn. Hopelijk mag er toch volk komen, want dan zou mijn opa ook zeker komen kijken.”

(AC)