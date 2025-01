Toon Aerts grijpt daags na BK op Cyclocross Otegem eerste zege na dopingschorsing

Toon Aerts (Deschacht-Hens) heeft maandag de veldrit in Otegem op zijn naam geschreven. Daags na zijn bronzen medaille op het BK in Heusden-Zolder was Aerts in de sprint sneller dan Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) en Joran Wyseure (Crelan-Corendon). Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines) werd vierde.

Er kwam veel schoon volk aan de start in de deelgemeente van Zwevegem. Grote afwezige echter was kersvers Belgisch kampioen Thibau Nys (Baloise Glowi Lions), die vandaag/maandag al afreisde naar Spanje om er de Wereldbekercross van Benidorm te gaan voorbereiden.

Belofte Wies Nuyens (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines) nam de kopstart. Iserbyt nam bij het aansnijden van de tweede ronde het commando van een kopgroep met tien renners, maar ploegmakkers Sweeck en Wyseure legden er daarna nog een laagje bovenop. Iserbyt en Jens Adams (Athletes for Hope) trokken in de tegenaanval op de twee renners van Crelan-Corendon, waardoor we na vijftien minuten cross vier leiders kregen.

Voor Sweeck ging het allemaal te traag. Hij ging opnieuw versnellen en zette Wyseure, Adams en Iserbyt op achterstand. De uittredende Belgische kampioen hing half cross zelf even aan de rekker. Wyseure, gisteren/zondag nog zesde op het BK, nam de leiding over van zijn teamgenoot Sweeck die het gezelschap kreeg van Adams. Iserbyt volgde op een zakdoek met achter hem Aerts en Jente Michels (Alpecin-Deceuninck).

Wanneer op drie ronden van het einde voorin het tempo stokte, kregen we met Iserbyt, Sweeck, Aerts, Wyseure en Adams een kopgroep met vijf renners. Toon Vandebosch (Crelan-Corendon) was doorgestoten naar de zesde plaats voor de Nederlander Ryan Kamp. Adams verloor nog voor het ingaan van de slotronde de voeling vooraan. Iserbyt ging aanvallen maar uiteindelijk was het toch Aerts die het haalde voor Sweeck en Wyseure.

Voor de 31-jarige Aerts was het zijn eerste zege in bijna drie jaar in het veld. In februari 2022 was hij voor het laatst de beste in de Krawatencross in Lille. De Belgische renner werd daarna voor twee jaar geschorst nadat hij positief had getest op het verboden product letrozole metabolite. In februari 2024 vierde hij zijn comeback in het veld. Op de erelijst in Otegem volgt hij Iserbyt op.