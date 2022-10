Ruddervoorde opent zaterdag strijd om Superprestige: drie op een rij voor Eli Iserbyt?

Na de wereldbekercrossen in Waterloo, Fayetteville en Tabor wordt zaterdag met de veldrit in Ruddervoorde het luik van de Superprestigecrossen aangesneden. Voor dit regelmatigheidscriterium komen acht manches in aanmerking.

Sinds 1998 maakt Ruddervoorde deel uit van de kalender van de Superprestige, het oudste regelmatigheidscriterium van het veldrijden. Vorig jaar ging de eindzege naar Eli Iserbyt. De West-Vlaming haalde het met 97 punten voor Toon Aerts en de Nederlander Lars van der Haar. Diezelfde Iserbyt won de twee afgelopen jaren in Ruddervoorde. De leider in de wereldbekerstand gaf aan ook van het Superprestigeklassement een doel te maken. Concurrentie krijgt hij in de weidecross op en rond het domein Pyfferoen van Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Quinten Hermans en teamgenoot Michael Vanthourenhout.

Bij de vrouwen ging de eindzege in de Superprestige vorig jaar naar Lucinda Brand. De Nederlandse won zes van de zeven manches en wist 101 punten te vergaren. Dat waren er negen meer dan Denise Betsema en Annemarie Worst, die respectievelijk tweede en derde werden in het eindklassement.

In Ruddervoorde ging de zege vorig jaar naar Brand, die het haalde voor Betsema en Worst. De Europese kampioene brak vorig week haar middenhandsbeentje en moet daardoor verstek geven voor de opener van de Superprestige. Wel van de partij zijn onder andere de nummers twee en drie van 2021, naast Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Marion Norbert Riberolle en Belgische kampioene Sanne Cant.

Het parcours op domein Pyfferoen, dat deels voorzien werd van een drainagesysteem, is hetzelfde als dat van vorig jaar met als hindernissen onder andere twee bruggen, een trappenpartij en balkjes. De vrouwen beginnen eraan om 13.40 uur, de mannen om 15.10 uur.