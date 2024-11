Rik Verheye siert de nieuwe Gullegemse cyclocross-affiche

Op de eerste zaterdag van 2025 duiken de renners en rensters de Gullegemse velden in voor de achtste Cyclocross Gullegem. De organisatie van het evenement kon voor het vijfde jaar op rij een bekende kop strikken voor haar affiche. Dit keer werd dit acteur en West-Vlaming Rik Verheye.

Rik stapt in de sporen van Bart Vanneste (Freddy De Vadder), Stephanie Planckaert, Pascal Braeckman en Yves Lampaert. Zelf is hij op vrij korte tijd ook immens populair geworden door zijn glansrol in Nonkels. Sindsdien is hij uit het Vlaamse medialandschap niet meer weg te slaan en maakt hij kans om West-Vlaams ambassadeur te worden. “Een gedroomde man voor op onze affiche”, klinkt het bij de organisatie. Die belooft voor de wedstrijddag alvast een extraatje met haar ‘bekende kop’.

Dit seizoen maakt de Cyclocross van Gullegem opnieuw deel uit van de Telenet Superprestige. Op 4 januari 2025 zal de voorlaatste wedstrijd van het oudste regelmatigheidscriterium er gereden worden. Naast de wedstrijden van de heren en dames elite zullen er jeugdwedstrijden gereden worden door de nieuwelingen, dames junioren en heren junioren. Traditiegetrouw staat ook weer een G-cross op het programma.

Rik Verheye is de nieuwe kop op de Gullegemse affiche. © GF

In aanloop naar de wedstrijd kunnen kinderen van het geboortejaar 2010 tot 2016 een sportkamp volgen. Gewezen Belgisch kampioen veldrijden Kaas Vantornout zorgt hierbij voor de professionele begeleiding. Op donderdagnamiddag 2 januari is er ook een vrije kinderinitiatie voor renners -in-spé die eens willen proeven van het ploeteren in de modder en het koersen in het veld. Recreanten kunnen op zondagvoormiddag 29 december al eens het parcours verkennen. (AV)