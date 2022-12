Pauwels Sauzen-Bingoal breekt contract Michael Vanthourenhout open: Europees Kampioen tekent bij tot 2025

Michael Vanthourenhout heeft zijn contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal met drie jaar verlengd. De Europese veldritkampioen blijft zo tot eind 2025 verbonden aan het team van Jurgen Mettepenningen. “Hopelijk kan ik net als Kevin Pauwels en Klaas Vantornout mijn carrière hier afsluiten.”

Vanthourenhout ziet zo een tot dusver uitstekend seizoen bekroond worden. Niet alleen werd de naar Wetteren uitgeweken Wingenaar in Namen voor het eerst Europees kampioen bij de profs, hij schreef daarnaast ook al de Druivencross op zijn palmares na een beklijvend duel met Tom Pidcock. Afgelopen weekend werd hij nog knap derde in Antwerpen na tenoren Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Voor de evolutie die hij dit seizoen doormaakte, wordt Vanthourenhout nu beloond met een contractverlenging. “Het is tot nu toe inderdaad al goed geweest”, blikt Vanthourenhout zelf terug. Zweven doet hij echter niet. “Ik denk dat ik nog steeds wat progressie kan maken. Van nature uit ben ik immers iemand die ook op deze leeftijd misschien nog wat kan verbeteren.”

Trainen met De Clercq en Cobbaert

En daar is Pauwels Sauzen-Bingoal volgens hem de juiste ploeg voor. “Ik voel me goed bij deze ploeg. De aanwezigheid van Mario De Clercq en de komst van ploegleider Robby Cobbaert zijn belangrijk voor me. De trainingen met hen op woensdag in eigen streek vind ik de belangrijkste dag van de week”, vertelt hij. Ook over zijn rol binnen de ploeg is hij overigens zeer te spreken. “Ik kan naast Eli Iserbyt crossen zonder druk. Als één van ons wat minder is, is de ander er om dat op te vangen. Dat is een win-winsituatie voor zowel mij, als de ploeg.”

Vanthourenhout fietst al sinds 2014 onder de vleugels van Jurgen Mettepenningen. Die laatste is dan ook erg blij met de contractverlenging van zijn poulain. “In de bijna tien jaar dat Michael voor onze ploeg rijdt, is hij altijd heel verdienstelijk geweest. Ik ben er ook van overtuigd dat dat de komende jaren ook zo zal blijven”, klinkt het. “Michael is een laatbloeier die op iets latere leeftijd toch zijn plaats heeft ingenomen aan de top van het veldrijden, en daar waarschijnlijk ook langer zal gaan blijven.”

(lees verder onder foto)

Vanthourenhout kroonde zich begin november tot Europees kampioen in Namen, tot grote tevredenheid van manager Jurgen Mettepenningen. (Foto Belga) © DAVID PINTENS BELGA

Winnaar geworden

Mettepenningen ziet bij Vanthourenhout ook een grote verandering in vergelijking met vorig seizoen. “Hij is de voorbije maanden geëvolueerd naar een winnaar. Ook Michael kan het nu afmaken, waardoor hij samen met Eli een gouden duo vormt. Michael gaat nu naar zijn beste periode als veldrijder, terwijl die bij Eli – die ook nog tot 2026 onder contract ligt – leeftijgdsgezien normaal gezien nog moet komen. Met hun langetermijncontracten zitten wij met de ploeg dan ook goed voor de komende jaren.”

En ook na 2025 hoeft het voor Vanthourenhout ook niet te eindigen bij Pauwels Sauzen-Bingoal: “Ik wil ook daarna nog doorgaan. Hopelijk kan ik dan net als Kevin Pauwels en Klaas Vantornout mijn carrière bij deze ploeg afsluiten.”