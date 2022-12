Milan Lenaers trekt vanaf 1 januari een nieuwe outfit aan: “Ik hoop een ereplaats uit de brand te slepen op het BK”

Eerstejaarsbelofte Milan Lenaers is bezig aan zijn laatste dagen bij het Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. De 18-jarige veldrijder trekt vanaf 1 januari (de cross in Baal, red.) het truitje van het LRG Cycling Team aan.

Na 11 seizoenen neemt Milan Lenaers afscheid van het Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare en gaat hij het avontuur bij het LRG Cycling Team aan. “Ik kijk er enorm naar uit om in Baal in een nieuwe outfit te kunnen rondrijden”, weet de jonge snaak uit Beveren-aan-de-IJzer. “Ik zocht een ploeg waar het veldrijden centraal staat en bij het LRG Cycling Team is dat het geval. “ Als eerstejaarsbelofte is het niet gemakkelijk om je te manifesteren, maar de piepjonge Lenaers staat meer dan zijn mannetje. “Ik heb een paar mindere wedstrijden afwerkt, maar sommige parcoursen liggen me nu eenmaal niet. Op de omlopen die me op het lijf geschreven zijn, trok ik wel aardig mijn streng. Ik hou van een snel, technisch parcours. Dit seizoen nam ik het al verschillende keren op tegen doorwinterde profs. Ik moet helemaal achteraan starten in die wedstrijden, maar natuurlijk is het een eer om hen te bekampen. Het verschil met juniorenwedstrijden is gigantisch. De snelheid ligt immens veel hoger en ik ben het niet gewoon om een uur te crossen. Bij de junioren duurde een veldrit namelijk maar 40 minuten. Ik voel dat mijn motor steeds groter wordt. Ik hoop te blijven groeien, want ik heb nog veel progressiemarge.” Het BK in Lokeren komt steeds dichterbij en daar heeft Lenaers een doel van gemaakt. “Het Belgisch kampioenschap is en blijft een speciale wedstrijd. Ik hoop er goed te presteren en zo een mooie ereplaats uit te brand te slepen. Ook naar de cross in Koksijde kijk ik uit. Het is vlakbij en ik vind het wel geweldig om door het zand te klieven.”

Fenomenen

Wout van Aert en Mathieu van der Poel steken er bij de profs met kop en schouders bovenuit. Hoe kijkt Lenaers naar die twee fenomenen? “Het is ongezien hoe sterk ze zijn. Ik vond Van der Poel altijd de betere in het veld, maar Van Aert lijkt de kloof wat gedicht te hebben. Een voorkeur heb ik niet. Mijn favoriete renners zijn Zdenek Stybar en Tom Meeusen die zopas besloot om zijn fiets aan de haak te hangen. In het Nederlandse Woerden reed ik tegen hen en dat gaf toch wel een kick. Het is jammer dat Meeusen gestopt is, maar ik begreep zijn beslissing wel”, besluit Lenaers.