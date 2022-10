Matisse Arys kiest voor cross in Alsemberg

Derde in Knesselare, vijfde in Kessel, zesde in Kasterlee, zevende in Baal én Nossegem, negende in Heusden-Zolder, tiende in Wuustwezel. Matisse Arys (16) doet het niet onaardig. Zaterdag trekt hij naar Alsemberg.

“Neen, niet naar Ruddervoorde”, verduidelijkt Arys. “Ik denk dat Ruddervoorde, zeker als het deze week nog wat regent, een hele zware cross zal worden. Doe ik die UCI-veldrit, dan kan ik er enkel maar leren. In Alsemberg kan ik misschien weer top tien halen. Ik heb er nog nooit gereden, maar zag een paar filmpjes. Het ziet er een leuke omloop uit. Dus trek ik naar die regionale veldrit.”

De crosser van KVC Noordzeemeeuw plant zijn eerste UCI-cross op 11 november in Niel. “Omdat die veldrit op een vrijdag valt, zodat ik twee dagen nadien ook een kleine cross kan rijden”, gaat Arys verder. “Vorig jaar heb ik in Niel bij de nieuwelingen gereden. Ik vond het een mooie wedstrijd.”

Appelflauwte

Misschien kan Arys in Niel zijn eerste UCI-puntjes sprokkelen. Tot nog toe reed hij enkel regionale crossen. “Voorlopig gaat het goed”, vindt hij. “Op twee crossen na eindigde ik altijd binnen de eerste tien. Vorige zondag kende ik in Herenthout mijn eerste slechte dag. Ik was nochtans goed weg, zat in de eerste groep van een tiental, maar rond halfweg kreeg ik een appelflauwte. Geen idee hoe dat kwam. Vanuit tweede positie zakte ik weg naar plaats negentien.”

Na elke cross analyseert Arys de uitslag, om te weten hoeveelste eerstejaars hij aan de aankomst was. “Behalve in Herenthout zat ik overal in de top vier van de eerstejaarsjunioren”, weet hij. “Dat sterkt mij in de overtuiging dat ik volgend seizoen wel bij de betere Belgen kan horen. Al besef ik dat enkele van mijn leeftijdsgenoten nu al voor de UCI-crossen kiezen.” (HF)