Mathieu van der Poel wint ook in Frankrijk met overmacht, Eli Iserbyt valt net naast podium na heel slechte start

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft zondagnamiddag in het Franse Besançon de achtste wereldbekermanche veldrijden van het seizoen op zijn naam geschreven. Het is voor de 29-jarige Nederbelg de vijfde zege van het seizoen in evenveel crossen. Eerder was Van der Poel al de beste in Zonhoven, Mol, Gavere en Loenhout. Toon Aerts eindigde als tweede, Niels Vandeputte werd derde.

Eli Iserbyt maakte een slechte start mee. Dit in tegenstelling tot Toon Aerts, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, Loris Rouiller, Felipe Orts, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Laatstgenoemde kwam echter ten val en zo zakte de leider in de wereldbekerstand naar plaats 39. Mathieu van der Poel was ondertussen, na een mindere start, stilaan opgeschoven naar voren. Toon Aerts en de wereldkampioen sneden de tweede ronde aan met een voorsprong van acht seconden op een langgerekte groep waarin de Belgische kampioen Iserbyt als 23e reed en Vanthourenhout, na een akkefietje in de materiaalpost, als 30e.

Wat later moest Vanthourenhout ook nog van schoen wisselen. Na zestien minuten cross reed Van der Poel weg van Aerts en begon de Nederlander aan zijn solo. Toon Aerts kreeg in de derde ronde versterking van Niels Vandeputte. Joran Wyseure bezette de vierde plaats, maar hield dat tweetal wel stevig in het vizier. Over half cross gooide Aerts metgezel Vandeputte van zich af. Iserbyt vergezelde net voor de slotronde Wyseure. Enkel de strijd tussen die twee leverde nog wat spankracht op en daarin bleek de Belgische kampioen de sterkste.

De volgende manche van de wereldbeker volgt op 5 januari in het Oost-Vlaamse Dendermonde.