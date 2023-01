Maandag eindelijk weer cross in Otegem

Maandag is het weer zover: de Betafence Cyclocross in Otegem. Voorzitter Benny Lavaert blikt vooruit naar de eerste editie na twee corona-annulaties.

“Het is en blijft een weekdag, maar aan de ticketverkoop merken we toch dat de mensen uit de streek er echt naar uitkijken om eindelijk weer eens uit de bol te kunnen gaan op de cross. We pakken dit jaar ook uit met een cross voor G-sporters (sporters met een beperking, red.), we zijn benieuwd wat dit zal teweegbrengen. Om het volksfeest compleet te maken is er ook nog een optreden van Sergio”, aldus Benny Lavaert, sinds 2020 voorzitter van Koninklijke Wielerclub Otegem Boven, nadat hij al tien jaar actief was als secretaris.

In al die jaren is er natuurlijk heel wat gebeurd en dat is altijd voer voor anekdotes en verhalen. “De editie die me het meest bijgebleven is, is de stormachtige editie van 2018, met Mathieu van der Poel als winnaar. Die moest in extremis nog een manoeuvre uitvoeren om vallende nadarhekken aan de aankomst te ontwijken. Of hoe Klaas Vantornout ooit grappend zei tegen Mathieu: ‘Nu heb ik eens een titel gewonnen die jij nooit gaat winnen: die van West-Vlaams kampioen.’”

“Het parcours is lichtjes gewijzigd, in vergelijking met 2020: er zit een klein wasbord in, en een zandstrook van zo’n veertig meter. Het blijft natuurlijk een echte stoemperscross, een cross op de kracht. Echt iets voor een Wout Van Aert, die bij ons z’n allereerste profcross kwam winnen, daags na het BK waarop hij na een valse start gediskwalificeerd werd – ondertussen ook al negen jaar geleden.”

Aan de start worden onder andere Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Joran Wyseure, Tim Merlier, Gerben Kuypers en Pim Ronhaar verwacht. Bij de dames zijn dat onder meer Denise Betsema, Yara Kastelijn, Marion Norbert-Riberolle en Aniek van Alphen.

(RRK)