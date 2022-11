Loïc Vanlaere naar Niel en Maldegem: “Hoop op top vijf”

Twee opdrachten voor tweedejaarsnieuweling Loïc Vanlaere dit weekend. Vrijdag trekt hij naar Niel, zondag gaat hij z’n kans in de regionale veldrit in Maldegem. Hij hoopt stilaan wat dichter bij de top vijf te sluipen.

Bij de nieuwelingen worden startposities geloot. Daar moet je dus wat geluk mee hebben. In Ruddervoorde startte Loïc achteraan, maar klom hij nog op tot plaats tien. Afgelopen zondag trok de pion van Young Cycling Team Middelkerke naar Arendonk. “Daar trok ik een goed lotje: ik mocht op de eerste rij starten”, glundert Vanlaere. “Jammer genoeg raakte ik niet snel in mijn klikpedaal. De eerste halve ronde reed ik toch nog voor de derde plaats, maar dan kwamen de betere renners opschuiven die achteraan waren gestart. Aanpikken lukte niet. Bij de nieuwelingen zijn er echt veel snelle mannen.”

Modder

In de slotronde streed hij voor plaats negen en tien. “In de laatste bocht maakte ik een foutje waardoor twee renners me passeerden”, zucht Vanlaere die twaalfde werd. “In Arendonk was de omloop heel snel. Ik heb liever een beetje modder. Een jaar geleden lag Niel redelijk zwaar. Deze week wordt niet zo veel regen voorspeld. Wellicht wordt het minder lastig.”

De regionale veldrit zondag in Maldegem, in en rond het St-Annapark, zal op een lichtlopend parcours worden betwist. “Tot nog toe haalde ik een paar keer net de top tien of eindigde ik er nipt buiten”, weet Vanlaere. “Hopelijk kan ik straks ergens de top vijf halen. Een podiumplaats pakken, zoals op het einde van vorig seizoen, dat is een persoonlijk doel. Heel jammer dat er geen West-Vlaams kampioenschap is deze winter. De strijd om de medailles met Zeno Durie, Stan Deram en Arjen Decroo zou nochtans fel zijn.”

