Koksijde eert sportief ambassadeur Walter Maes met een naar hem genoemde helling op het Duinencross-parcours

Nog geen week na de editie 2025 van de cyclocross overleed Mister Duinencross Walter Maes. Gemeente Koksijde wil het werk van sportief ambassadeur Walter Maes vereeuwigen. Als eerbetoon zal het lokaal bestuur een passage in het parcours die Walter bedacht naar hem noemen: de ‘Walter Maeshelling’.

Walter werkte ruim 20 jaar aan het parcours van de cross en drukte zijn stempel op de wedstrijd. Als stille werker werd hij in 2012 gelauwerd als sportief ambassadeur. Voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van véloclub ‘De Verenigde Vrienden’ én zijn bijdrage aan de koers in zijn gemeente. De allereerste keer dat hij erbij was, in 1994, kroonde Paul Herygers zich tot wereldkampioen in onze duinen. Walter bracht duidelijk geluk. Herygers kreeg later de titel van ereburger én kreeg een eigen duin op het parcours van de Duinencross. Mede dankzij Walter.

In de jaren die volgden, deed Walter veel parcourskennis op en uiteindelijk nam hij de taak over van wijlen Roger Ticket als parcoursverantwoordelijke van de Duinencross. Het veldrijden onderging sindsdien een gigantische metamorfose, met onder meer de dubbele materiaalposten. Ook livetelevisie zorgde voor extra invloed: camera’s, sponsorbelangen én spektakelwaarde. Met de vakkennis en creativiteit van Walter zette de Duinencross vlot de stap naar de 21e eeuw. Dat gebeurde altijd in nauw overleg met de internationale wielerunie (UCI).

Na 2018 zwaaide Walter af als parcoursbouwer. Hij overleed op 9 januari. Walter integreerde ook de militaire basis in het parcours en plaatste een brug waar het publiek de renners in 2 richtingen aan het werk ziet. Ook nadat Walter afzwaaide, bleef hij op de hoogte en nauw betrokken bij (de voorbereidingen van) de Duinencross. Om hem te een laatste eer te bewijzen, vereeuwigt de gemeente Walter Maes en zijn legacy in de Walter Maeshelling, die in 2018 aan het parcours werd toegevoegd. Het ging om een nieuwe helling, voorafgaand aan de Albertduin. Het is ook de eerste helling die de renners aansnijden na de start. Walter Maes heeft zijn kennis doorgegeven aan de huidige ploeg parcoursbouwers, zo kunnen zij het werk van Walter en zijn echtgenote Rosa voortzetten.