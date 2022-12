Kenny Roelandt denkt op zijn 36ste nog niet aan stoppen: “Ik word niet beter, maar behoud wel mijn niveau”

Kenny Roelandt vierde deze week zijn 36ste verjaardag, maar is nog lang niet versleten. De gewezen motorcrosser begon pas op late leeftijd te crossen. “Aan stoppen heb ik nog niet gedacht.”

Kenny Roelandt maakte zo’n tien jaar geleden de switch van motorcrosser naar veldrijder. “Eerst kwam ik een jaar in de LRC-nevenbond uit, vervolgens doorliep ik een winter bij de amateurs en daarna waagde ik het bij de eliterenners zonder contract.” Het bleek geen slechte keuze, want de Bekegemnaar is al bijna een decennium een vaste waarde in het veldritmilieu. Eerder deze week (donderdag) vierde hij zijn 36ste verjaardag. “Maar zolang ik op dit niveau kan blijven presteren, wil ik het blijven doen. Sowieso heb ik plannen om later weer de overstap naar de masters te maken. Ik ben heel laat beginnen te crossen. Neen, het is niet meteen het plan om te stoppen met veldrijden.”

Beroepsmatig is Roelandt aan de slag als administratief medewerker in de Kunsthumaniora in Brugge. Als crosser komt hij al sinds zijn prille beginjaren uit voor Cycling Team Houtland-Westkust. “Ik heb altijd voor die ploeg gereden. Zij hebben me altijd ten volle ondersteund en daarvoor wil ik hen zeker eens uitvoerig bedanken.”

Roelandt is al sinds de winter van 2014-2015 een vaste topvijfklant in het B-circuit, maar moest tot vorig seizoen wachten om zijn eerste officiële cross bij Cycling Vlaanderen te winnen. En dat op zijn 36ste. Meteen erna boekte hij ook zijn tweede overwinning. “Ik heb altijd gezegd dat een overwinning één van mijn doelen bij de elite zonder contract was. Ik heb altijd constant gepresteerd, maar beschik niet over een sprint. Daardoor moet ik altijd solo finishen, wat het er niet makkelijker op maakt. Vorige winter was het eerste seizoen na corona. Er waren toen heel weinig wedstrijden, maar ik ben altijd blijven trainen. Is dat de verklaring voor die twee zeges? Ik zou het niet weten. Het is alleszins niet zo dat ik conditioneel veel stappen heb gezet. Ik heb niet het gevoel dat ik fysiek beter word, maar heb wel de indruk dat ik mijn niveau kan behouden, ook al ben ik intussen een van de oudere renners bij de elite zonder contract.”

Corona in oktober

Ook dit veldritseizoen rijgt Roelandt de dichte ereplaatsen aaneen: vijfde in Steenhuffel, tiende in Wiekevorst, derde in Knesselare, derde in Kasterlee, tiende in Herenthout, achtste in Alsemberg, tiende in Maldegem en tweede in Ardooie. “Het begin van mijn seizoen was goed, maar begin oktober heb ik corona gehad en vlotte het niet meer. Ik heb een maand verloren, maar sinds begin november loopt het opnieuw beter.” Dit weekend rijdt Roelandt de crossen in Lichtervelde en Meer-Hoogstraten. “Ik rijd niet vaak twee dagen na elkaar, maar Lichtervelde is dichtbij en Meer is een mooi parcours in het zand. Komend weekend volgt de strandrace in Bredene. De rest van het seizoen volgen vooral B-crossen, met daarnaast ook het BK in Lokeren en de Duinencross in Koksijde, waar ik al eens een Belgisch kampioenschap reed. Koksijde is normaal een Wereldbekermanche, waardoor het voor een elite zonder contract onmogelijk is om er te starten. Nu behoort het echter tot de X2O Badkamers Trofee en is die kans er wel. Ik rijd graag door het zand, er zal in de kerstperiode veel volk zijn en Koksijde is niet ver. Ik kijk ernaar uit”, besluit een gedreven Kenny Roelandt.