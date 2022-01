Joran Wyseure is wereldkampioen bij de beloften: “Echt niet normaal”

De 21-jarige Joran Wyseure is de nieuwe wereldkampioen bij de beloften. Het podium in Fayetteville kleurde volledig Belgisch, met Emiel Verstrynge en Thibau Nys op twee en drie. Ook de andere drie Belgen finishten in de top tien: Niels Vandeputte werd zevende, Gerben Kuypers negende en Jente Michels tiende.

De Nederlander Pim Ronhaar verdedigde zijn titel in Arkansas en had met Mees Hendrikx en Ryan Kamp slechts twee landgenoten aan zijn zijde. België kon daar zes beloften tegenover plaatsen. Kuypers schoot als een komeet uit de startblokken, daarna volgden de Nederlanders en ook Verstrynge was goed weg. Nys, gestart op de derde rij, moest al meteen enkele posities goed maken.

Na de snelle start van Kuypers nam Belgisch kampioen Verstrynge de kop over, Ronhaar, Thomas Mein en Kamp volgden in zijn spoor. De snelheid lag hoog, de groep bleef compact en bij de eerste doortocht aan de finish reden nog 14 crossers samen. Dat was niet naar de zin van Joran Wyseure. Net voor de trappen rukte hij zich los van de anderen en ging hij met grote stappen over de 37 tredes. Bovenaan telde hij twee seconden voorsprong. Niet veel, maar de Nederlanders moesten aan de bak en deden dat niet meteen.

Ronhaar kwam even op kop, maar met weinig enhousiasme. Wyseure dook de tweede ronde in met zeven seconden voorsprong. Een krappe voorsprong, maar de Belgen zaten wel in een zetel. De drie Nederlanders konden het niet met elkaar vinden, er was zelfs wat misbaar in de achtervolging, Wyseure bouwde zijn voorsprong uit naar 14 tellen bij het inrijden van de vierde ronde. Daarin probeerde de titelverdediger in één ruk het gat te dichten op de steile klim, de bonus zakte even terug, maar niet genoeg en Wyseure bleef op kop.

De Nederlanders beten zich de tanden stuk in de achtervolging, Wyseure reed de zesde en voorlaatste ronde in met 15 seconden voorsprong op een groep met Hendrikx, Nys en Verstrynge, Kamp volgde op 17 tellen, Ronhaar gaf 21 seconden prijs. In die zesde ronde zag Verstrynge zijn kans schoon. Hij ontdeed zich van Hendrikx en ging hij alleen op zoek naar Wyseure. Die verzwakte evenwel niet en met 12 seconden bonus op de Belgische kampioen reed hij de slotronde in.

Verstrynge kwam nog aardig opzetten, maar Wyseure bleef heer en meester van het gebeuren en pakte de regenboogtrui. Verstrynge moest vrede nemen met zilver. De sprint om het brons werd gewonnen door Thibau Nys, die Mees Hendrikx en de Brit Cameron Mason achter zich hield.