Jasper Dejaegher wint beachrace in Oostduinkerke: “Ik droom van driekleur, maar weg is belangrijker”

Met een overwinning in Oostduinkerke kon het strandraceseizoen van Jasper Dejaegher niet beter beginnen. De 21-jarige Gistelnaar – vorig jaar al brons op het BK – is volgende maand in Bredene dan ook een van de favorieten op de driekleur. “Ik droom absoluut van de titel, maar de weg is belangrijker.”

Tijdens de Sauteuse Beach Challenge posteerde Jasper Dejaegher zich onmiddellijk vooraan. “Na het eerste keerpunt waren we nog met een grote bende samen, maar daarna zijn we in schuifjes weggereden met tien renners.” Bij het ingaan van de laatste ronde plaatste de renner van het Waalse Mini Discar Cycling Team een schijnbaar beslissende versnelling, maar dat draaide verrassend anders uit. “Ik had ongeveer 15 seconden voor toen ik uit het niks een kramp kreeg in mijn rechterhamstring. Er zat niets anders op dan te proberen stretchen om het eruit te krijgen. Op dat moment heb ik ook mijn laatste beetje water gedronken en mij weer laten inlopen.”

In de laatste zware loopstrook raakte de belofte weer voorop, deze keer met good old Klaas Vantornout en de Nederlander Richard Jansen. “Tijdens de lange sprint op het mulle zand was ik zo geconcentreerd dat ik niet meer aan die kramp dacht. Gelukkig is ze er niet opnieuw ingesprongen. Vroeger had ik daar meer last van, maar nu was ik echt verrast dat het gebeurde. Misschien was het gewoon omdat het mijn eerste koers na een tijdje was.”

Sterke kopgroep

Met bijvoorbeeld op een vierde plaats ook nog Belgisch kampioen Timothy Dupont nam de jonge Gistelnaar de maat van een sterke kopgroep. “Het deed absoluut deugd om nog eens te winnen. Ik wist wel dat ik in orde was, maar zo’n eerste wedstrijd is altijd moeilijk te voorspellen. Op de harde stroken voelde ik me fysiek niet de sterkste, maar het mulle zand was in mijn voordeel. Ook in het voordeel van mijn broer Floris trouwens, die 27ste eindigde. Heel sterk op zijn zeventiende.”

BK

De komende weken zal Jasper Dejaegher enkel nog de strandraces in De Panne en Zeebrugge meepikken. Daarna volgt op 29 december het BK in Bredene. “Ik doe het enorm graag, maar alles staat in functie van volgend jaar op de weg. Ik hoop wel goed te zijn op het BK natuurlijk. Ik droom absoluut van de titel. Vorig jaar was ik al derde en ik ben ook weer een jaartje ouder. Het parcours is nog niet officieel, maar normaal gezien zal er niet superveel mul zand zijn.”

Wegseizoen

Tijdens zijn wegseizoen als derdejaarsbelofte kampte de Gistelnaar regelmatig met pech. “Daarom wil ik volgende seizoen als laatstejaars eens een hele periode op hoog niveau presteren. Met de ploeg zullen we ook weer een heel mooi programma rijden.” De Triptyque des Monts et Châteaux is de eerste wedstrijd die met rood staat aangekruist. “Vorig jaar was ik er meteen heel goed, ook al was het pas mijn eerste koers. Het parcours met kasseien en korte hellingen ligt me. Ik zie het als een eerste waardemeter.” (AC)