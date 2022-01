Houdt Joran op 21ste verjaardag Thibau Nys van goud?

Verrassing dinsdag in Gullegem: Tom Pidcock en Quinten Hermans werden op het podium vergezeld door een 20-jarige derdejaarsbelofte uit Lichtervelde, Joran Wyseure. Op naar het BK in Middelkerke!

Joran Wyseure begon op achtjarige leeftijd te koersen. Een hoogvlieger was het jeugdproduct van de Brugse Velosport niet, maar Wyseure zette elk jaar een stapje vooruit. Als nieuweling kwam hij onder de hoede van Marc Hemeryck, die ook Klaas Vantornout en Gianni Vermeersch begeleidde. “Joran is iemand die heel goed reageert op bepaalde trainingen, die strikt uitvoert en het volume goed verwerkt”, vertelt de Koekelarenaar. “Elk jaar zie ik zijn absoluut vermogen en vermogen per kilogram lichaamsgewicht stijgen. Joran verzorgt zich heel goed. Vroeger stond hij wat zwaarder, maar daar is nu meer aandacht voor. Hij voelt ook enorm goed aan wat hij kan en wanneer hij eens moet rusten. Hij studeert nog (een bachelor Sport en Bewegen aan Howest Brugge, red.) en is een intelligente kerel.”

Uiteraard was ook Hemeryck dinsdag aangenaam verrast door de straffe prestatie van Wyseure in Gullegem. Op een loodzwaar modderparcours moest de Lichterveldenaar alleen Tom Pidcock voor zich dulden. Quinten Hermans, zijn ploegmaat bij Tormans, werd derde. “Een zevende of achtste plek leek me vooraf zeker haalbaar en zou al mooi geweest zijn, maar Joran leverde echt een prachtprestatie, op een parcours dat aansluit bij het type wedstrijd dat hem ligt. Hij kan een uur lang een heel hoog vermogen trappen. Dat is belangrijk als crosser. Zijn pure explosiviteit is iets minder, waardoor zijn start vaak tegenvalt. Maar zoiets wordt overroepen, vind ik. Als je op de eerste rij kan starten, moet je de eerste ronde sowieso niet alles uit de kast halen. Klaas Vantornout kon dat bijvoorbeeld wel. Dat is een aangeboren energiesysteem. Je kan daarop trainen, maar evident is dat niet.”

Zondag rijdt Wyseure, op zijn 21ste verjaardag nota bene, de nationale titelstrijd bij de beloften. Op het militair domein van Lombardsijde wacht een omloop die hem als gegoten moet liggen. Thibau Nys en co zijn bij deze gewaarschuwd. “Joran won in november al de cross in Koksijde door een fenomenale slotronde af te werken.” Parcoursbouwer Björn Rondelez gaf al aan dat het BK een kruising tussen Koksijde en het WK in Oostende wordt. “Björn kan dat mooi beoordelen, dus dat geeft perspectieven”, zegt Hemeryck. “Dit BK is een belangrijke afspraak. Maar nu moet Joran vooral rustig blijven en zijn eigen cross rijden. Dat geeft de meeste kans op succes.”

Slotvraag voor Hemeryck: is zijn poulain klaar om prof te worden? “Een moeilijke vraag. Ik denk dat Joran daarvoor nog een stapje moet zetten, maar ik zie hem daartoe wel zeker in staat.”