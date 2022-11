Gust Depraetere: “Overal top tien proberen halen”

Regelmaat typeert Gust Depraetere, de tweedejaarsnieuweling van Jonge Renners Roeselare. Op één cross na eindigde de 15-jarige veldrijder de eerste twee maanden van het veld-ritseizoen altijd netjes binnen de top tien.

Gust Depraetere bolde vorige zaterdag in Ruddervoorde als negende over de streep. Eerder dit seizoen werd hij al zesde in Meulbeke en achtste in Kruibeke. In de regionale cross in St-Truiden mocht hij als derde het podium op.

“Overal de top tien halen, was voor de start van dit veldritseizoen mijn doel”, verduidelijkt Depraetere. “Op Heusden-Zolder na is dat overal gelukt. In Ruddervoorde moest ik op de voorlaatste rij starten. Na twee ronden zat ik op positie vijftien. De twee resterende ronden kon ik nog zes renners passeren. Veel draaien en keren ligt me. Inzake kracht schiet ik nog wat tekort.”

Klassement

Zaterdag trekt de student economie-wiskunde aan de Vrije Middelbare School in Roeselare naar de regionale veldrit in Rijkevorsel, een manche van de Cycling Vlaanderen CX Challenge. “Met dat klassement ben ik niet bezig”, aldus Depraetere. “In de veldritten die ik rijd, blijf ik gaan voor een plaats binnen de eerste tien. Op het Belgisch kampioenschap in Lokeren wil ik beter doen dan begin dit jaar in Middelkerke toen ik na een slechte start achttiende werd.”

De jonge veldrijder heeft een voorkeur voor afwachtingswedstrijden van tv-crossen. Op vrijdag 11 november trekt hij naar Niel, naar de tweede proef van de Superprestige. “In de familie ben ik de enige die koerst”, vertelt Depraetere. “Ik voetbalde vijf jaar bij de jeugd van Oostnieuwkerke, probeerde even de combinatie, maar dat werd te moeilijk. Dus koos ik voor de koers. Veldrijden is mijn hoofdbezigheid. Op de weg kijk ik uit naar de klimkoersen.” (HF)