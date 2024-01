‘Grote Drie’ starten in Koksijde, Iserbyt past

Donderdag staat de Duinencross van Koksijde op de agenda, de vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee. Aan de start in de kustgemeente verschijnen onder andere de ‘Grote Drie’ en Lars van der Haar. De Nederlander deed maandag in Baal een goede zaak door vierde te worden. Eli Iserbyt, zijn naaste belager, kwam er niet aan de start en past ook voor donderdag. Het ziet er voor de Nederlander zo alsmaar beter uit om het eindklassement binnen te halen.

De Duinencross is een zandcross en wie zand zegt denkt meteen aan Laurens Sweeck. De Belgisch kampioen van 2020 werd vorig jaar derde in Koksijde, na Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Dit seizoen zit hij echter wat in een dipje. ‘De Lau’ hoopt er zo snel mogelijk weer te staan, zeker met het BK (14 januari) in aantocht.

“Vorig jaar liep het voor mij goed in Koksijde. Maar dit seizoen wissel ik te veel hoogtes af met laagtes”, analyseerde hij. “In Baal stond ik in de openingsronde al drie keer stil met pech. Dan was het over. Conditioneel is het nog niet top. Ik voel wel wat progressie maar het gaat iets te traag naar mijn mening. Na mijn opgave in Namen ging het beter in Antwerpen. Maar toen werd ik ziek. We hebben er een immens drukke periode opzitten. Het regenweer nodigt ook niet uit om lange trainingen af te werken. Het zand zal in deze omstandigheden niet mul liggen en de combinatie met slijk is niet echt in mijn voordeel.”

In het klassement van de X2O Badkamers Trofee gaat Lars van der Haar aan de leiding. Na vier manches heeft de Nederlander een voorsprong van 1:38 op Eli Iserbyt. Bij de vrouwen voert wereldkampioene Fem van Empel het klassement aan. Lucinda Brand volgt op 6:06. (NS/BELGA)