Hardnekkige buikgriep voor Eli Iserbyt: met uitdrogingsverschijnselen naar spoed

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft af te rekenen met een hardnekkige buikgriep. Die bleek zelfs zo erg dat de West-Vlaming maandagavond met uitdrogingsverschijnselen naar de spoeddienst van het ziekenhuis trok. Na verloop van tijd mocht de renner weer huiswaarts keren. Iserbyt zal ten vroegste zondag tijdens de WB-cross van Zonhoven weer in competitie komen.

Iserbyt kende een offday tijdens de Wereldbekercross van afgelopen zaterdag in het Nederlandse Hulst. Over half cross gaf de West-Vlaming zelfs op. Iserbyt besloot daarop de eerste cross van 2024, de X2O Badkamers Trofeecross van Baal, links te laten liggen.

Maagproblemen

Wegens hevige maagproblemen moest de renner op nieuwjaardag zelfs naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Zijn lichaam bleek volledig uitgedroogd door een buikgriep. Dat bevestigde zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal.

Bedoeling is dat Iserbyt de competitie komende zondag zal hervatten tijdens de Wereldbekercross van Zonhoven. In het klassement van dat regelmatigheidscriterium is hij na elf van de veertien manches leider.