Duinencross wil crosshooligans aanpakken: renners kunnen bij passage aan de streep ‘problemen’ signaleren

De Duinencross maakt zich op voor een strijd tussen wereldkampioen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Wat betekent dat donderdag voor- en tegenstanders van de Grote Drie langs het parcours staan in Koksijde. Renners die zich door ‘crosshooligans’ bedreigd voelen kunnen dat signaleren.

Het spuugincident tussen Mathieu van der Poel en enkele toeschouwers tijdens de Wereldbekerveldrit in het Nederlandse Hulst houdt organisatoren van andere crossen bezig. Die smet op het blazoen willen ze in Koksijde niet. Nemen burgemeester Marc Vanden Bussche en de politie extra maatregelen?

“We zetten geen extra middelen in”, benadrukt organisator Jan Deramoudt. “Omdat we al veel langer maatregelen nemen om de veiligheid van renners en publiek te waarborgen. Het enige wat we naar de deelnemers communiceren is dat ze bij hun passages aan de aankomstlijn eventuele problemen kunnen signaleren. Dan zal er snel worden ingegrepen. In het verleden had de politie tijdens de Duinencross vooral oog voor mensen die bij het sluiten van de dranktenten te diep in het glas hadden gekeken. Nu zullen ze ook tijdens de cross een oogje in het zeil houden.”

Grote dagen

Om te vermijden dat deelnemers op een bierdouche worden getrakteerd of bij hun passage urine over zich krijgen. “Op dat vlak hadden we in Koksijde nooit eerder problemen”, gaat Deramoudt verder. “Dat proberen we zo te houden. We merken dat het donderdag een cross wordt zoals in de grote dagen. In voorverkoop zijn al meer dan 6.500 tickets de deur uit. We hebben in totaal ook 430 renners. Of nog eens 1.200 mensen extra. Ik vermoed dat we donderdag tien- tot vijftienduizend mensen zullen mogen verwelkomen.”

De organisatoren maken er een erezaak van ook de jeugd te laten proeven van het specifieke zandparcours. Vandaar ook wedstrijden voor eerste- en tweedejaarsnieuwelingen (9.15 uur en 10 uur) en junioren (11 uur). De andere proeven – beloften (12.10 uur), vrouwen (13.45 uur) en mannen (15 uur) – staan op het programma van elke manche van de X²O Trofee.