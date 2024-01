Gianni Vermeersch sluit crossseizoen af met tweede plaats: “Hoogst haalbare”

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) heeft zaterdag in Zonnebeke zijn crossseizoen afgesloten met een tweede plaats. Vermeersch werd fel aangemoedigd en was tevreden met die dichtste ereplaats na Michael Vanthourenhout.

“Een tweede plaats was voor mij vandaag het hoogst haalbare”, gaf Vermeersch na afloop toe. “Michael Vanthourenhout reed hier met een pak overschot rond. Hij sprong bovendien heel vlotjes over de balken en op die plaats kwam ik dan altijd weer in de problemen. Daar maakte hij het verschil. Ik geraakte na die balkenpartij altijd moeilijk in mijn pedalen. Dan moet je niet mopperen als je als tweede over de eindmeet rijdt”, vervolgde Gianni Vermeersch.

Vermeersch was ontgoocheld na het Belgisch kampioenschap van Meulebeke, waarin hij moest opgeven. “Ik had daar gehoopt een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Ik was niet gestart in Meulebeke om voortijdig af te draaien. Het viel me daar tegen. Ik ben blij dat ik mijn veldritseizoen vandaag heb kunnen afsluiten met een tweede plaats. Vanaf nu ligt de focus op het komende wegseizoen. In het veld heb ik een uur kunnen afzien, intensiteit opbouwen dus. Een gegeven dat je op training heel moeilijk kan simuleren. Dat neem ik mee. Ik had een doel om dit alles tot een goed einde te brengen en ik was gemotiveerd om mooie resultaten te behalen. Mijn seizoen nu verliep ook stukken beter dan vorig jaar, want dat was ronduit rampzalig.”