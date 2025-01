Europees kampioen Thibau Nys start niet in Duinencross

Het blijft afzeggingen regenen voor de Duinencross van Koksijde. Nadat eerder al wereldkampioen Mathieu van der Poel, met een ribblessure, paste voor de zesde manche van de X2O Badkamers Trofee gooit nu ook Europees kampioen Thibau Nys de handdoek voor de Duinencross.

Nys kende op nieuwjaarsdag een pak tegenslag in de wedstrijd die de naam van zijn vader draagt. De Europese kampioen kwam in Baal als vijfde over de eindmeet. Deze ochtend voelde hij zich niet al te lekker en besloot daarom niet te starten in Koksijde. Naast Van der Poel en Nys gaven eerder Lars van der Haar, met een opspelende knie, en Michael Vanthourenhout, ziek, aan Koksijde te laten schieten.