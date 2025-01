Michael Vanthourenhout past voor Duinencross in Koksijde

Michael Vanthourenhout neemt morgen/vrijdag niet deel aan de Vlaamse Duinencross in Koksijde, zo bevestigt zijn team Pauwels Sauzen – Cibel Clementines.

De 31-jarige Vanthourenhout gaf deze week al forfait voor de Grote Prijs Sven Nys in Baal, die woensdag op nieuwjaarsdag werd gereden. Hij had na de avondcross in Diegem last van keelpijn gekregen.

Zowel Baal als Koksijde zijn manches van de X2O Badkamers Trofee. Vanthourenhout staat daarin na vijf races op de vijfde plaats, op ruim zeven minuten van leider en teamgenoot Eli Iserbyt.

Vanthourenhout komt dit weekend wel opnieuw in actie in de Superprestigemanche van Gullegem (zaterdag) en de Wereldbekercross van Dendermonde (zondag).