Zandspecialisten zijn aan zet morgen in Duinencross Koksijde, Van der Poel past

De situatie van Van der Poel

MVDP liep vorige week vrijdag een ribblessure op tijdens de Azencross van Loenhout. Hij kwam er onzacht in aanraking met een paaltje, toen zijn voorwiel weggleed en hij ten val kwam. Van der Poel reed er uiteindelijk nog naar de zege en mocht twee dagen later ook zegevieren in de Wereldbekercross van Besançon, maar in aanloop naar de GP Sven Nys speelde de ribblessure te veel op om voluit te kunnen gaan in Baal. Intussen is hij nog steeds niet fit voor de dienst en dus geeft hij ook verstek voor de cross van morgen/vrijdag in Koksijde. Hij heeft nog te veel pijn bij zware inspanningen.

“Dit is een tegenvaller, want de Duinencross is een van mijn favoriete wedstrijden. Ik heb daar ook mijn eerste wereldtitel behaald. Maar de wedstrijd komt te vroeg. Ik hoop stiekem in orde te zijn voor de Wereldbekerwedstrijd in Dendermonde, al is mijn deelname daar kantje boord”, liet Mathieu van der Poel donderdag weten.

Pas zaterdag wordt er beslist of de Nederlander zondag zal starten in Dendermonde. Hij zou daar dan onder meer Wout van Aert treffen die na Loenhout en Gullegem in de Ros Beiaardstad zijn derde cross dit seizoen afwerkt.