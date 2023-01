Emiel Vermeulen trekt van Frans naar Nederlands team: “Na zes jaar bij Roubaix nood aan een frisse wind”

Na zes jaar in Franse loondienst rijdt Emiel Vermeulen (29) in 2023 voor een Nederlandse ploeg: Beat Cycling. “Ik had nood aan een frisse wind.”

Emiel Vermeulen maakte in 2017 zijn profdebuut voor het continentale VC Roubaix-Lille-Métropole. Voor die ploeg reed hij enkele mooie uitslagen bijeen. De Koolskampnaar, die intussen met zijn Knokse vrouw en sportpsychologe Sofie Morbée in Westkapelle woont, won sindsdien twee UCI-wedstrijden: de Grand Prix de la Ville de Nogent-sur-Oise en de Grand Prix de la Ville de Pérenchies, allebei 1.2-koersen. “Maar vorig seizoen merkte ik dat het vertrouwen vanuit de ploeg in mij minder was. Ik heb heel vaak voor iemand anders moeten werken en had lang last van corona. Ik vond het jammer dat ze plots minder in mij geloofden en voelde dat ik nood had aan een nieuwe uitdaging en een frisse wind.”

Bij het Nederlandse Beat Cycling vond Vermeulen wat hij zocht. “De manier van werken spreekt me aan. De wielersport is de laatste jaren een stuk professioneler geworden. Ik heb de indruk dat ze bij Beat mee op de juiste trein zitten. Ik vind het concept van de ploeg trouwens heel leuk. Naast het professionele team kan iedereen lid van de club worden. Dat doet me denken aan een beter economisch model, zoals in het voetbal. Alle supporters van Club Brugge zijn aan de ploeg verbonden, niet aan Belfius. Bij Beat is dat ook zo. Er zit iets in.”

Ook het programma van zijn nieuwe ploeg speelde een rol in de keuze van Vermeulen. “We zullen wedstrijden rijden die beter bij mijn capaciteiten passen. De Tour du Haut-Var en de Route du Sud zijn mooie koersen om in conditie te geraken, maar voor mij zijn het vooral wedstrijden waarin ik niets kan uitrichten. Nu zullen we van start gaan in de Ronde van België, de ZLM Toer en tal van 1.2-wedstrijden in Nederland die me liggen. Ik ben geen prof meer, maar wel elite zonder contract.” Dit jaar zal Vermeulen ook zijn universitaire studie lichamelijke opvoeding afronden. “Vanuit die achtergrond ben ik mijn eigen coachingsbedrijf uit de grond aan het stampen. Er is al wat interesse van atleten, maar ik ben eerst alles voor mezelf aan het uitwerken. Het mag duidelijk zijn dat ik mijn nabije toekomst als renner én als coach zie.”

Podium in Koolskamp

In afwachting daarvan wil Vermeulen op sportief vlak nog een en ander bereiken, al is hij ook tevreden met wat hij het voorbije decennium al verwezenlijkt heeft. “Ik ben trots dat ik er als elite zonder contract en universiteitsstudent in geslaagd ben om toch prof te worden, zeker omdat het door de U23-regel niet mogelijk was om bij Sport Vlaanderen te tekenen. Daarnaast vind ik mijn twee profzeges mooi, want er zijn renners die er nooit in slagen om een koers te winnen. Ook die vierde plaats voor eigen volk in Koolskamp Koerse is en blijft een geweldige herinnering. Als ik in die wedstrijd ooit op het podium kan staan, zou mijn carrière compleet zijn”, besluit Vermeulen, die zijn seizoenstart waarschijnlijk met enkele weken zal moeten uitstellen. “Twee weken geleden ben ik tijdens een trainingsstage in Spanje in allerijl geopereerd aan een acute appendix, die op springen stond. Ik zal waarschijnlijk wel wat trainingsachterstand opgelopen hebben.”