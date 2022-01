Eli Iserbyt wordt derde in Hamme

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag in Hamme de Flandriencross op zijn naam geschreven, dat is de op twee na laatste manche van het seizoen in de X2O Badkamers Trofee veldrijden.

Een week voor het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville haalde hij het na een vreemde cross die bol stond van positiewissels in een sprint met twee van Toon Aerts, de leider in het klassement. Eli Iserbyt finishte vijf seconden later op de derde plaats.

Binnen de ploeg

Eli Iserbyt toonde zich heer en meester in Flamanville, maar had het lastiger in Hamme. “Mijn start was niet al te best”, deed hij uit de doeken. “Maar ik zag vanaf het begin dat Laurens (Sweeck) goed was. We keerden dan terug op Toon en Pidcock en op het eind werd het nog spannend. Zelf ben ik niet tot aan het gaatje gegaan, ik merkte dat de andere jongens beter waren en drong niet aan. Ik heb nog even proberen te helpen, in de voorlaatste ronde probeerde ik om hem van de kop weg te houden, want ik zag dat hij veel op kop werd gedrongen door Aerts, maar dat was niet gemakkelijk.”

“De zege blijft binnen de ploeg, ik ben echt heel blij voor Laurens dat hij nog eens mocht juichen. Hij heeft er hard voor gewerkt en heeft het zeker verdiend. Op deze manier heeft hij getoond dat hij heel sterk is en ook klaar voor het WK.”

Begin februari staan er nog twee manches op het programma in deze trofee: op 6 februari in Lille en een week later de afsluiter in Brussel.