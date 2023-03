Eli Iserbyt is getrouwd met zijn Fien

Veldrijder Eli Iserbyt (23) is getrouwd met Fien Maddens (23). De tortelduifjes deelden op Instagram enkele romantische kiekjes van hun huwelijk in Anzegem.

The Iserbyts. Die korte, maar duidelijke boodschap deelde cyclocrosser Eli Iserbyt op Instagram bij enkele romantische foto’s. Hij stapte zaterdag in het huwelijksbootje met Fien Maddens, die hij in februari 2022 nog ten huwelijk vroeg op haar verjaardag. “De vraag kwam onverwacht voor haar. Fien wist wel dat het er zat aan te komen, maar niet op die dag. Ik wist niet dat ik zo romantisch was.”

Nu zijn de twee dus getrouwd. Een mooi slotstuk van een prachtwinter voor Eli Iserbyt, waarin hij onder meer brons pakte op het WK veldrijden. Het echte trouwfeest volgt later.