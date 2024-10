Eli Iserbyt als tweede over de meet in Superprestige Overijse: “Ik kijk na incident in Beringen enkel vooruit”

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zijn eerste punten binnen in het klassement van de Superprestige, een regelmatigheidscriterium dat hij vorig jaar op zijn naam schreef. In de openingsmanche in Ruddervoorde moest de Belgische kampioen nog op de kant blijven na zijn schorsing. In Overijse moest Iserbyt enkel Thibau Nys (Baloise Trek Lions) voor laten gaan en kon hij beslag leggen op de dichtste ereplaats, goed voor veertien punten in de stand.

“Samen met Nys ging ik de slotronde in. Mijn tempo lag daarin wel goed maar ik had net niet de punch die nodig was om hem echt bij te benen toen hij ging versnellen. Het was de bedoeling om direct een rol mee te spelen in de kop van de wedstrijd. Dat lukte in onze kopgroep met zeven man. Echt ideaal was die situatie met zoveel renners natuurlijk ook niet. Daarom versnelde ik en slaagde ik erin om met Nys wat afstand van de rest te nemen”, zei Iserbyt achteraf.

Enkel vooruit kijken

Nys kon in Ruddervoorde niet echt imponeren maar deed dat in Overijse dan weer wel. “Thibau vond hier ook een parcours dat echt op zijn lijf was geschreven. Maar het is ook niet omdat je op een andere omloop even de mist ingaat dat je hele seizoen verloren is. Volgende week wacht de Koppenbergcross. Ook daar zal Nys goed uit de verf komen, zeker na zijn zege van vorig jaar.”

“Dit was een beetje mijn eerste echte weekend vol cross. Gisteren won ik, vandaag was ik ook niet slecht. Ik kijk enkel vooruit nu. Ik wil het ook niet meer hebben over dat incident in Beringen. Sinds ik in Kaster woon, is de Koppenbergcross ook wel een beetje mijn thuisrace geworden en dat is ook niet onbelangrijk”, stelde de Belgische kampioen.