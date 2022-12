Duatleet Gianni Vanhooren ook in de strandraces actief: “Met gezonde ambitie aan start van BK”

Twee weken terug zette Gianni Vanhooren (30) de korte versie van de Sauteuse Beach Challenge in Oostduinkerke op zijn naam. Vorige zondag waagde hij zich in de Panne Beach Challenge aan de lange afstand. Hij werd 96ste.

Het verhaal van Gianni Vanhooren is een beetje speciaal. Zes jaar geleden was hij nog volleyballer in eerste nationale bij Ruiselede. Van een ploegsport stapte hij over naar een individuele sport. Hij schoolde zich om tot duatleet. Zo sloot hij in het seizoen 2021-22 het eindklassement van de Cross Duatlon Series als zesde af. Het jaar voordien was hij zelfs derde na Seppe Odeyn en Kenneth Verdickt.

sterk Debuut

Recent ruilde hij het shirt van Atom 6 in voor dat van Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen. In Oostduinkerke droeg hij de kledij voor het eerst en kwam hij na 22 km met lichte voorsprong op Siel Beghin als winnaar over de streep. Sterk debuut! “Het is de bedoeling dat ik volgende zomer nu en dan een wegwedstrijd rijd”, aldus Vanhooren. “Om wat meer snelheid in de benen te krijgen. Ik doe het nationale duatloncircuit. In de kalender zitten soms wat gaten. Die ga ik opvullen met wegkoersen. Nu doe ik even geen crossduatlon omdat ik met een hielspoor sukkel. Eind januari probeer ik te hernemen. Eerst afwachten hoe mijn hiel reageert op looptrainingen.”

Deze winter is Vanhooren, plaatser van ramen en deuren, van plan ook de strandraces van Bredene, Zeebrugge, BK in Bredene en Middelkerke te doen. “Zondag deed ik voor het eerst de Panne Beach Endurance”, gaat de inwoner van Zedelgem verder. “Zware wedstrijd, ook door de weersomstandigheden. Over mijn resultaat was ik een beetje ontgoocheld. De vorm van de dag viel tegen. Het BK is over een maand. Daar start ik met gezonde ambitie.”