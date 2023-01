Cédric Defreyne met Klaas Vantornout naar Duorace Bredene

Twee kampioenen vormen zondag ploeg tijdens de Duorace op het strand van Bredene. Cédric Defreyne is Vlaams kampioen strandrace, ex-prof Klaas Vantornout is bij de masters Belgisch kampioen in deze discipline.

“Nochtans ben ik geen grote fan van duowedstrijden, maar omdat er geen andere strandrace is, doe ik zondag in Bredene mee”, verduidelijkt Defreyne (27). “Binnen onze ploeg koppelen ze mannen die ongeveer hetzelfde niveau halen. Dus rijd ik met Klaas Vantornout. De gewezen Belgische kampioen veldrijden is nog altijd goed in vorm. Klaas is wel wat technischer dan mij. We gaan elkaar zo goed mogelijk proberen helpen.”

Kampioenstrui

Deze winter kroonde Cédric Defreyne zich tot Vlaams kampioen. Een titel die de pion van het Laeremans Cycling Team verdiende dankzij goeie resultaten in De Panne en Bredene. Zondag zal hij voor het eerst de Vlaamse kampioenstrui dragen, een shirt dat hij ook volgende winter mag aantrekken.

Na de Duorace in Bredene zal Defreyne misschien nog een strandrace in Nederland rijden. Hij was van plan het wegseizoen later aan te vangen, maar zal misschien toch begin maart al kermiskoersen rijden. “Zoals iedereen weet, heeft ons dochtertje schisis en ondergaat ze om de drie maand in Antwerpen een operatie”, vertelt Defreyne. “De volgende ingreep was oorspronkelijk begin maart voorzien, maar is verschoven naar eind maart. Dus zal ik het wegseizoen misschien toch van bij de start aanvangen. Voor mij is dit een jaar waarin niets moet en alles mag. Wel zou ik graag eens gravelkoersen rijden. Dat wil ik eens proberen”, besluit een enthousiaste Defreyne. (HF)