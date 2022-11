Axana Coutteau crost en volgt trainerscursus: “Ik wil helpen in nieuwe club ouders”

Door een rugprobleem kon Axana Coutteau (18) deze winter haar beste vorm nog niet vinden. De belofterenster uit Veurne, die vorig jaar naar Diksmuide verkaste, volgt momenteel ook een opleiding tot initiator. “Ik leer vooral hoe je moet training geven aan miniemen en aspiranten.”

Axana Coutteau zette haar beste prestatie van dit veldritseizoen onmiddellijk in haar eerste wedstrijd neer. Bij de LRC in Zele finishte ze als derde. “Dat had ik niet verwacht, maar ik was goed weg en kon mijn plaats vasthouden. Het parcours was redelijk technisch met veel bochtjes, dus dat lag me wel.”

In de volgende wedstrijd in Veurne – nota bene door haar ouders georganiseerd – knalde ze jammer genoeg met haar knie tegen een paaltje. “Na een bocht wou ik rechtstaan om op te trekken, maar ik schoot door mijn ketting. Nee, nee, het lag niet aan het parcours van papa. (lacht) Ik help mijn ouders dan trouwens ook wat op de cross, bijvoorbeeld met het parcours.”

Axana was amper zeven jaar oud toen ze begon te koersen. Dankzij een fietsende opa bij de wielertoeristen en het supporteren voor Sanne Cant op de Duinencross kreeg de wielermicrobe haar te pakken. Sinds september volgt de studente gezondheids- en welzijnswetenschappen ook een cursus om zelf initiator te worden. “Het is heel leuk om te doen. Er zijn onlinelessen, maar om de paar weken ook praktijklessen in Gent. Ik wil kunnen helpen in de nieuwe club van mijn ouders.”

Dieter Vanthourenhout

Vanaf 1 januari komt Axana ook zelf uit voor het kersverse Jeugd Cyclingteam Veurne van papa Pedro en mama Nele. “Misschien wil ik later nog de cursus voor trainer B of ploegleider volgen. Zelf volg ik momenteel de schema’s van mijn coach Dieter Vanthourenhout.” (AC)