Avekapellenaar Zeno Durie mikt op podium BK veldrijden

Bij de eerstejaarsnieuwelingen behoort Zeno Durie tot de kandidaten voor een medaille op het Belgisch kampioenschap veldrijden. De 14-jarige Avekapellenaar voelt zich sowieso in zijn sas op een zanderige omloop. “Ik heb al redelijk veel pech gehad, maar nu is de conditie zeer goed.”

Zeno Durie mag zich bij de betere crossers van zijn generatie nieuwelingen rekenen. Na een vroege overwinning in de Ethias Cross in Lokeren was de renner van Young Cycling Team Middelkerke echter een tijdje op de sukkel. “De winter is inderdaad niet verlopen zoals ik wou. Ik ben drie weken uit geweest met een verstuikte voet en ben ook een paar keer ziek geweest.” Tussen de tegenslagen door liet de Avekapellenaar wel nog enkele mooie uitslagen optekenen, zoals in Essen en op de Koppenberg. “Koksijde vond ik mijn beste prestatie. We reden samen met de tweedejaars en ik moest helemaal achteraan starten. Met 70 of 80 renners was dat dus een serieuze inhaalrace. Toch eindigde ik nog als 13de en zelfs als tweede van de eerstejaarsnieuwelingen.”

Frankrijk

De afgelopen weken trok Durie meermaals de grens over om bij onze zuiderburen enkele veldritten mee te pikken. Dat leverde in Jeumont zelfs een mooie overwinning op. Bij zijn meest recente cross in Béthune finishte de beloftevolle renner op een vijfde plaats. “Daar had ik een mindere dag. Na een goeie start struikelde ik op de trap, waardoor mijn ritme gebroken was.” De parcoursen in Frankrijk vallen alleszins in de smaak. “Het is leuk dat ze er minder snel stroken uithalen. Ook heel slechte modderstukken blijven in het parcours. Maar er zijn trappen, schuine kanten, balken… Ik ben naar Frankrijk geweest omdat veel crossen afgelast werden in België. En het is inderdaad soms ook een pak dichter dan wanneer je naar Limburg moet.”

Podium

Op het militair domein van Lombardsijde doet Zeno Durie zondag een gooi naar een podiumplaats. “Het is een parcours met veel zand, dat moet me dus wel goed liggen. De te kloppen man is volgens mij Arthur Van Den Boer. Hij heeft amper een cross verloren en was ook de beste eerstejaars in Koksijde. Ook Naud De Clercq, Mathias De Keersmaeker en Yoran Ampoorter behoren tot de kanshebbers.” Door de coronamaatregelen zal de eerstejaarsnieuweling tijdens de titelstrijd enkel door zijn dichtste entourage aangevuurd kunnen worden. “Dat is wel jammer, want het is dicht bij huis. Veel vrienden en familieleden gingen anders zeker komen kijken.” Na de veldritwinter wil Zeno zich in 2022 ook op de weg opnieuw onderscheiden. “Ik zou heel graag een goed resultaat neerzetten in de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem voor nieuwelingen. Ook het tijdrijden is iets waar ik verder aan wil werken”, besluit de provinciaal en Belgisch kampioen in de discipline. (AC)